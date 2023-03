"Debe mostrar pruebas": Frida Sofía acusa de robo a Michelle Salas; 'Sale el Sol' lo pone en duda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida y muy polémica cantante, Frida Sofía, causó gran revuelo en los medios de comunicación, debido a que después de haber acusado de robo a su famosa prima, Michelle Salas, recientemente en Sale el Sol salieron a brindar su opinión, en donde pusieron en duda estas declaraciones, afirmando que ante estas acusaciones debían de "mostrar pruebas".

Después de que Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna fueran expuestos por un audio de ella, en el cual señalaba de haberse llevado millones de pesos en pintura y finas joyas, mismos que afirman que fueron editados, la joven intérprete de Ándale brindó una entrevista a TV Notas, en donde señala duda que en verdad hayan sido alterados estos audios y declara que "son una total falta de respeto a todo mundo; primero, ¿cómo salen a decir que estos audios fueron manipulados?, y después querer deslindar a Luis Enrique".

Pero eso no fue todo, pues además de asegurar que es testigo de como el hijo de Enrique Guzmán siempre le ha quitado sus cosas, también dijo que el resto de la dinastía no se queda atrás, destacando el nombre de su prima, señalando que "se robaba lentes originales de mi abuela o los zapatos que mi abuelita tiene, como una tienda, literal, en su casa y le era muy fácil cambiar los zapatos, meter unos Nine West y llevarse los Louis Vuitton, pin... cul...", además de un "fajón de billetes".

Es por dicho motivo que en el matutino de Imagen TV salieron a hablar respecto al tema, pues el reconocido y famoso presentador, Gustavo Adolfo Infante, mencionó que las cosas dentro de la dinastía estaban cada vez más complicadas, señalando que aunque ya había hablado con ellos respecto al tema de este aparente robo de pertenencias, ahora estaba lanzando acusaciones muy serias, afirmando que dudaba un poco dado a que "odia a Michelle".

Ante esto, la reconocida presentadora, Joanna Vega-Biestro, mencionó que al ser un comentario en el que tacha a alguien de "ratera", debía de "mostrar pruebas" y no solamente decir las cosas tan a la ligera solamente porque no quería o no se llevaba bien con alguien, destacando que podía ser que ella la vio pero si no hay forma de comprobar lo que estaba diciendo de igual forma quedaba en duda.

Finalmente, Ana María Alvarado mencionó que todo estaba siendo un caso bastante complicado y también con muchas especulaciones, asegurando que había que aclarar bastantes cosas y que de seguro iban a salir a la luz muchas otras más, tras lo que Infante y Vega-Biestro quisieron mencionar que por el momento no se ha sabido nada de la demanda que hay contra de su abuelo, Enrique.

