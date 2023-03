Encarcelado y sin dinero: Filtran que Pablo Lyle tiene millonaria demanda y dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el nombre del actor Pablo Lyle regresó a los medios de comunicación debido a que se confirmó que además de estar encarcelado se reportó que enfrenta una millonaria demanda y todo su público de Televisa quedó en shock. Como se recordará, el intérprete mexicano fue condenado por homicidio involuntario del señor Juan Ricardo Hernández tras aquel fatídico pleito en 2019.

Fue a inicios del mes de febrero que la jueza Marisa Tinkler Mendez dictó 5 años en cárcel y 8 más en libertad condicional, lo que suma un total de 13 años de condena, más horas de servicio comunitario y talleres para manejar la ira al actor de telenovelas Verano de amor, La sombra del pasado y Corazón que miente. Desde ese momento Pablo se encuentra recluido en el South Florida Reception Center en Miami.

Desafortunadamente el originario de Mazatlán tendrá que llevar un proceso civil a la par de su encarcelamiento y es que la familia de Juan Ricardo (qepd) está pidiendo una indemnización económica tras su lamentable muerte. Fue a través del programa Ventaneando que se dio a conocer el nuevo problema legal que enfrenta Pablo y también su cuñado Lucas Delfino, quien también estuvo presente al momento del incidente que tuvieron con el cubano.

Sandra Hoyos, abogada que se encuentra en Miami, brindó una entrevista al mencionado programa de TV Azteca donde explicó que la demanda civil estaba detenido pues solo avanzaría en caso de que Lyle fuera declarado culpable y como esto ya ocurrió, se avanzó con el proceso: "Las aseguradoras han negado el derecho de pagarle a la familia de la víctima. Entonces, hay un litigio civil que está ocurriendo en estos momentos, están demandados Lucas Delfino y Pablo Lyle".

Pablo y su cuñado tienen demanda civil

La letrada explicó que de momento no hay más detalles sobre el proceso que enfrenta el protagonista de la película Mirreyes vs Godínez y que habrá que esperar a que haya una audiencia del caso pues estos temas se manejan con total confidencialidad: "No tenemos más detalles al respecto en términos de cuándo será la próxima audiencia o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo porque, como sabemos, esos temas se mantienen confidenciales".

Sandra también dijo que no sabe la cantidad exacta que está pidiendo la familia del fallecido cubano, pero se habla de una cifra de pesos muy fuerte: "Hemos escuchado es que es entre uno y cinco millones, pero, realmente, esa información no se puede confirmar en estos momentos". Como se recordará, hace unos meses se reportó que la familia de Lyle estaba en crisis económica ya que él era el sostén de su hogar y luego de casi 4 años sin trabajo, no había entradas de dinero.

Fuente: Tribuna