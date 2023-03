"Fue definitivamente un shock": Halle Bailey, actriz que será 'Ariel', fue víctima de ataques de odio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que los complejos cinematográficos reciban el live action del clásico de Disney, La Sirenita donde la actriz y cantante Halle Bailey será la encargada de interpretar a ‘Ariel’, una sirena que termina enamorada de un humano y quien tras cambiar su voz por piernas, consigue tener un 'cuento de hadas' al lado del príncipe; no obstante, a diferencia de la cinta animada de 1989, la protagonista es una mujer de descendencia afroamericana que ha dividido la opinión del público.

Bailey, quien forma parte del grupo Chlöe x Halle, fue la que convenció a los productores de este proyecto para interpretar a la hija menor del 'Rey Tritón' y, aunque muchas niñas de la misma tez que la protagonista se sintieron incluidas al saberse como una princesa, la protagonista recordó que fue víctima de ataques de índole racista que simplemente la dejaron en shock.

"Ver la reacción del mundo fue definitivamente un shock".

En una entrevista recientemente ofrecida para la revista Edition, la cantante reconoció que aunque los comentarios negativos que recibo la afectaron a nivel personal también se sintió muy conmovida de saber cuál fue la reacción de niñas y niños que como ella, por fin se sentían parte del mágico mundo de Disney, lo que le ayudó a salir avante y esperar que el proyecto tenga una aceptación que permita que miles de televidentes y amantes del sétimo arte se sientan parte del mundo de las princesas.

"Ver todas las reacciones de los bebés, todas las jóvenes morenas y negras, realmente me destrozó emocionalmente", aseguró.

A modo de ahondar más en la forma en la que los comentarios negativos la afectaron, la intérprete del éxito Do It remarcó que cuando se develó que ella haba sido la elegida para interpretar a 'Ariel', la cantidad de comentarios racistas no fue la misma que tuvo cuando el primer adelanto salió al mercado, es decir, confirmó que éstos se intensificaron una vez que el primer trailer estuvo disponible en todas las plataformas digitales.

Aunque no dejó claro si pensó en declinar al proyecto por la poca aceptación que tuvo de parte del público una vez que el adelanto salió, sí dejó claro que cuando supo de reacciones de niñas afroamericanas a este adelanto le ayudaron a salir adelante, especialmente porque muchas al verla en la pantalla decían emocionadas "es morena como yo", frase que apunta a la inclusión.

"La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada, esto significa mucho para mí", escribió tras el lanzamiento del adelanto en Twitter.

De cara al estreno del live action de La Sirenita, una de las actrices que ha aplaudido que Halle Bailey fuera la elegida para interpretar a la sirena más famosa de Disney fue Jodi Benson, quien se encargó en el pasado a prestar su voz a este famoso personaje y quien hasta la fecha, ha mostrado apoyo a la cantante de R&B asegurando que no importa el aspecto, sino que "lo más importante es contar la historia".

"Necesitamos ser narradores y no importa cómo nos veamos por fuera, no importa nuestra raza, nuestra nación, el color de nuestra piel, nuestro dialecto, si soy alto o delgado, si tengo sobrepeso o bajo peso, o mi cabello es lo que sea. color, realmente necesitamos contar la historia", dijo Benson.

