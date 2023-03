Luto invade a Televisa: Confirman la muerte de la actriz Rebecca Jones a los 65 años de edad

Ciudad de México.- Este miércoles 22 de marzo, el mundo del espectáculo despertó con una lamentable noticia, y es que luego de haber sido diagnosticada con cáncer, se confirmó el deceso de la actriz Rebecca Jones a la edad de 65 años, noticia que fue difundida por Danna Vázquez, representante de la antes mencionada.

Mediante un comunicado de prensa, Vázquez remarcó que el fallecimiento de Jones sucedió esta madrugada, información que después confirmaría su exesposo, el actor Alejandro Camacho con quien estuvo muchos años como pareja. Hasta ahora, no se han revelado los detalles de cómo será despedida la actriz pero se informó que será en las siguientes horas cuando se devele cómo le dirán adiós, lo que se apegará a su deseo.

Captura de pantalla

De acuerdo con lo expuesto por Camacho, la actriz quien participó en proyectos como Para Volver a Amar, Imperio de Cristal o La Sonrisa del Diablo, solo por mencionar algunos, estuvo en compañía de sus seres queridos; incluso, el actor agradeció al público el que siempre la hayan apoyado en su carrera, al tiempo de externar el mismo sentimiento para quienes estuvieron al pendiente de la salud de la actriz.

Rebecca Jones había sido diagnosticada con cáncer de ovario, enfermedad a la que le dio batalla para recobrar su salud; incluso, sorprendió a su audiencia mostrándose sin cabello producto de las quimioterapias que estaba recibiendo, algo que además de ser celebrado y ovacionado por su público, la llevó a remarcar que esta enfermedad había sido una "bendición" para ella, término que sorprendió a la audiencia.

Foto: Twitter

"El 29 de enero la vida me sacudió como nunca imagine: fui diagnosticada con un cáncer de ovario en etapa 3B. Me enfrenté a ocho quimioterapias y logré vencerlo desde la cuarta sesión. En septiembre del 2018 libré la batalla, la muerte me acerco a la vida. Aprendí que esta es un milagro regido por dos reglas: Número 1, nunca te des por vencido; y número 2, siempre acuérdate de la regla número 1", dijo la actriz en el pasado.