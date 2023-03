Muere la actriz Rebecca Jones tras perder la lucha contra el cáncer: Así fue su más polémico romance

Ciudad de México.- Televisa y el mundo de las telenovelas está de luto, pues este miércoles 22 de marzo murió la querida actriz y modelo Rebecca Jones, quien durante años lucho contra el cáncer; este día perdió la batalla. Si bien la artista siempre fue discreta sobre su vida privada y sentimental, trascendió en medios del espectáculo su más intenso y polémico romance, el cual duró más de 20 años y dejó varias preguntas que aún no se responden.

Se trata del noviazgo y matrimonio que Rebecca tuvo con el actor Alejando Camacho. Como se recordará el amorío entre los dos talentos de Televisa empezó en la década de los 80, cuando la actriz era novia de Humberto Zurita; ellos ya llevaban tres años juntos. La relación entre Camacho y Jones inició como una fuerte amistad, no obstante, a los pocos días la también modelo se enamoró del actor, por lo que puso fin a su relación con Zurita y dio el paso con el también productor.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho vivieron un intenso romance. Foto: Internet

Yo me le tuve que declarar, porque Alejandro no movía ni un dedo, se paralizaba. Entonces yo le dije sabes qué, tú me encantas, y yo estoy segura que yo te encanto, entonces por qué no nos juntamos", declaró para 'Ventaneando' Rebecca Jones en una ocasión que recordó el inicio de su romance con el actor.