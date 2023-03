¿Regresaron? Influencer Tammy Parra perdona a Omar Núñez tras infidelidad con varias mujeres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días el nombre de la influencer Tammy Parra se volvió tendencia en redes sociales, y no por razones positivas, pues se reveló que horas después de que su exnovio, Omar Núñez, viajara con ella a París, Francia, y le pidiera matrimonio con velas y flores, la creadora de contenido descubrió que el hombre le era infiel con varias mujeres al mismo tiempo, e incluso "buscaba" tener encuentros sexuales con otras antes de contraer nupcias, a modo de "despedida".

Sin duda, el caso indignó a miles de mujeres, seguidoras o no de Tammy, y generó enojo porque días después circularon en redes sociales historias de Instagram de Omar Núñez en las que se le veía llorando, supuestamente, por haber arruinado su compromiso con la creadora de contenido. No obstante, féminas del Internet aseguraron que este 'sufría' por haber sido descubierto, y no por el daño que causó a la mujer a la que le pidió matrimonio. A días de esta polémica, Tammy Parra informó mediante sus historias de Instagram que perdonó a su exprometido.

Te podría interesar famosos Devastado y ahogado en llanto, Omar Núñez confirma infidelidad a Tammy Parra y ruega su perdón

Tammy Parra perdona a Omar Núñez tras infidelidad. Foto: Internet

Tammy Parra perdona a Omar Núñez tras infidelidad, ¿regresaron?

Tammy Parra informó que luego de dos sesiones de terapia con una psicóloga ya se siente más tranquila, y que ha decidido perdonar a quien fuera su prometido por varias horas, Omar Núñez. No obstante, la influencer no ha aclarado si esto significa que regresarán para casarse. Por otra parte, aclaró a la gente que la crítica en redes sociales que todo lo que pasó no es una estrategia de marketing; ella simplemente compartió su duelo, como lo hizo con su relación y su vida en general.

No me gusta decir 'estoy feliz' cuando no, o 'estoy triste', cuando no. Al compartirlo yo con ustedes, me siento apoyada, me siento acompañada", dijo la influencer.

En tanto, señaló que ya se comunicó con Omar Núñez tras la ruptura, pues tenían muchos proyectos en común que debían dividir. Señaló que la plática quedó en buenos términos y que ya perdonó la infidelidad, pero que el ciclo quedará cerrado. Por su parte, el exprometido de la creadora de contenido informó en sus redes sociales que ha decidido tomar terapia para sanar temas de su pasado; puntualizó que todo el proceso lo compartirá en sus redes sociales. ¿Será el fin de esta historia? ¡Ya se verá!

Hubo días de muchísimo coraje, hubo días en que quería mentar la mad… Ahora ya, llevo dos terapias con mis psicóloga, me siento más tranquila, comprendo más las cosas. Estuvo en la mejor disposición, se cerraron las cosas muy bien; le dije que lo perdonaba y también quería compartirles esa parte que me dejó más tranquila", compartió Tammy con sus seguidores.

Fuente: Tribuna