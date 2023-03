Shock en Televisa: Lele Pons revela en 'Hoy' que Guaynaa la atrapó en comprometedor momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que la famosa y muy querida influencer, Lele Pons, recientemente en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy esta se sinceró en vivo y reveló que su ahora esposo, el guapo cantante, Guaynaa, hace poco la atrapó en un comprometedor momento que a ella le dio mucha vergüenza y ahora lo revelaba con pena.

Como se sabe fue el pasado martes 21 de marzo que la pareja creadora de Se Te Nota, se presentaron en el matutino de la empresa San Ángel como parte de la gira de medios que están dando para promocionar su nueva canción a dueto, Abajito, en el cual estos representan que es dedicado a su amor, que es una manera de expresar que estaban perdidos hasta que se encontraron el uno al otro, enterneciendo a millones.

Durante dicha visita al matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez, los jóvenes hablaron también sobre su boda, confesando que incluso estuvieron a punto de llegar a cancelarla, debido a que un día antes de que se realizara la ceremonia y la impresionante recepción, ambos sufrieron un envenenamiento por comida que los tuvo bastante mal y valoraron el cancelar todo si no mejoraban, especialmente él que no paraba de vomitar, aunque por fortuna eso no paso y se casaron.

Lele Pons y Guaynaa. Internet

Pero eso no fue todo, pues la pareja hizo más confesiones de sus años en una relación sentimental, pues como parte de su visita en el reconocido programa, estos jugaron a 'El Manotazo', en donde el que lograba apretar el botón primero se salvaba de responder y obligaba al otro a tener que dar respuesta a la pregunta, como sucedió cuando Galilea Montijo cuestionó una situación bochornosa en la que atraparon a cualquiera o ambos juntos.

Ante esto, ella dijo que había una respuesta que le daba miedo, pero la que más risa y pena le ha dado hasta el momento es el hecho de que le dijo a su esposo que iba a ponerse a dieta para la boda, pero nunca pudo cumplirla del todo, pues se iba a escondidas al baño para comerse un chocolate, y en una ocasión el intérprete de Cumbia a la Gente la atrapó en este acto y ella sintió mucha vergüenza.

Finalmente, el joven cantante mencionó que ya sabía desde hace tiempo lo que hacía, pero en esa ocasión decirle que si seguía dejando de lado la dieta como ella había dicho no le iba a quedar el vestido el día de la boda, por lo que ambos se soltaron a carcajadas, a lo que Montijo mencionó que era una de las debilidades más fuertes de cualquier mujer y no la culpaba por este hecho, pues ella también lo haría.

