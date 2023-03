Televisa: El romance de Rebecca Jones con Humberto Zurita que acabó por 'culpa' de Alejandro Camacho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera actriz Rebecca Jones, quien se dio a conocer por sus trabajos en Televisa y TV Azteca, sin duda alguna deja una huella imborrable en el espectáculo mexicano y es que se mantuvo activa durante más de dos décadas en teatro, cine y televisión. Pero como todos los artistas, ella también enfrentó fuertes escándalos a lo largo de su carrera y uno de estos fue su rompimiento con Humberto Zurita pese a que tenían un sólido noviazgo.

La intérprete originaria de la CDMX, quien murió la madrugada de este miércoles 22 de marzo por problemas de salud que no han sido revelados, apenas había egresado del Centro de Capacitación de Actores (lo que ahora se conoce como CEA) cuando conoció a Humberto en las grabaciones del melodrama Muchacha de barrio (1979). Sin embargo, ese encuentro no los unió y tuvieron que pasar 4 años para volver a trabajar juntos.

'La Jones' y el histrión nacido en Torreón, Coahuila, se reencontraron hasta 1983 cuando formaron parte del elenco del melodrama El Maleficio y ahí comenzaron su historia de amor fuera de los foros de la televisora de San Ángel. Tiempo después la actriz recibió un duro golpe en su vida ya que su hermano Mark, de tan solo 22 años de edad, había fallecido en California durante un accidente en el mar.

Rebecca y Humberto Zurita

Rebecca tuvo que dejar tierras mexicanas para viajar a Estados Unidos a darle el último adiós a su hermano y al regresar a México, Alejandro se convirtió en un gran apoyo para ella. Incluso una vez la propia estrella de 65 años confesó ante las cámaras del programa El Minuto que cambió mi destino que comenzó a salir con su ahora exesposo cuando ella seguía con Zurita y él tenía una relación con Alma Muriel.

Recientemente Camacho dio una entrevista al programa La Saga de Adela Micha y aquí aclaró que en ningún momento le bajó la novia a Humberto como se llegó a pensar. Incluso el intérprete de novelas como Muchachitas, Amor Gitano, Para volver a amar, Abismo de pasión y Yo no creo en los hombres reconoció que su exesposa no le caía nada bien cuando recién la conoció y por ello no empezaron a salir de inmediato.

Me caía gorda, tenía un carácter grueso"

El histrión dejó muy en claro que su relación con Rebecca comenzó cuando ambos estaban solteros y cayó los rumores con este contundente mensaje: "Nunca, jamás me he metido con las chavas de mis amigos, ya si tronaste, bueno... sí ya había tronado y ella también". Además Alejandro añadió que en la actualidad tenía muy buena relación con la actriz mexicana pues el amor entre ellos no se acabó sino que se transformó.

Fuente: Tribuna