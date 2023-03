Televisa y TV Azteca, de luto: Pati Chapoy, Galilea Montijo y más famosos despiden a Rebecca Jones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo mexicano de nueva cuenta se encuentra de luto debido a que este miércoles 22 de marzo murió la primera actriz Rebecca Jones, reconocida por sus trabajos tanto en Televisa como TV Azteca. Al momento las redes sociales están inundadas de mensajes y despedidas para la reconocida villana de las telenovelas, quien en los últimos meses no la pasó muy bien de salud y hasta estuvo hospitalizada.

A mediados del pasado 2022 la revista TVNotas reportó que la exesposa de Alejandro Camacho nuevamente estaba luchando contra el cáncer y el propio actor confirmó la noticia, no obstante, ella de inmediato salió a desmentirlo. Desafortunadamente a finales de año Rebecca estuvo hospitalizada por problemas respiratorios y al borde de la muerte. Su publirrelacionista Danna Vázquez confirmó a la prensa que se encontraba delicada debido a una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de un cuadro respiratorio.

No obstante, la actriz de 65 años se recuperó de forma satisfactoria e incluso hace un par de semanas apareció públicamente en una mini premier que le organizaron en Televisa Cine por su película Nada que ver. De forma inesperada, esta mañana de miércoles trascendió la noticia de la triste partida de Rebecca y decenas de famosos de inmediato usaron las redes para despedirla. Una de las primeras en reaccionar a la partida de la intérprete de novelas como fue Pati Chapoy, quien mediante su cuenta de Twitter escribió:

Rebecca querida, qué triste informar de tu partida. Gracias por todo y por tanto", escribió la periodista.

Asimismo la conductora Galilea Montijo, actual integrante del programa Hoy, compartió una fotografía de 'La Jones' junto a un par de emojis de corazón y tristeza. Por su parte el galán chileno Matías Novoa posteó una instantánea en la que aparece posando con la actriz en las grabaciones de Cabo, la última novela que realizó. En tanto que la actriz Ana Serradilla escribió un emotivo comentario para despedirse de la querida intérprete mexicana.

Mi mamacita, vuela alto hasta tus estrellas, viviste plena como las grandes, aprendí tanto de ti… dejaste mucho acá, puros corazones llenos de ti", escribió Ana en su cuenta oficial de Instagram.

Arlette Pacheco, quien también trabajó en el último melodrama de Rebecca, apuntó el siguiente mensaje: "Una enorme tristeza me embarga. Se nos fue la espléndida actriz y mejor amiga Rebecca Jones. A sus familiares les envío un fuerte abrazo". Por su parte Bárbara Torres, también compañera de Cabo, le escribió: "Buen viaje amiga! Vuela alto! Los que compartimos contigo gratas horas en este mundo, nos quedamos con muchas lecciones aprendidas. Tú simpatía, tu profesionalismo, tu hermoso ser. Te abrazo hasta el cielo".

Famosos se despiden de Rebecca Jones

Y Celina del Villar, actriz y esposa del cantante Benny Ibarra, también dejó un mensaje para decir adiós a la intérprete de melodramas como El Maleficio e Imperio de Cristal: "Ay, querida Rebecca. Me duele mucho tu partida. Me quedo con verte siempre con una sonrisa y tu energía tan bonita. Me quedo con esa última conversación hace unos días entre tú y yo. Se quedó pendiente el viaje a San Miguel. Pero por ahora a volar alto, querida. Por aquí te vamos a extrañar un montón".

Sofía Rivera Torres, quien también acompañó a 'La Jones' en Cabo, utilizó también su cuenta oficial de Instagram para decirle adiós y recordar la amistad que formaron hace apenas unos meses: "Mi amiguita Rebecca Jones era una mujer de fuego. Gracias Mrs. Jones por las risas, fue un honor haber tenido la oportunidad de trabajar a tu lado y aprender de ti. Me llevo nuestras noches echando chisme y hablando de moda tiradas en la cama de algún hotel".

Famosos dicen adiós a Rebecca

Otros famosos que también se han dejado ver consternados por la muerte de doña Rebecca son Adriana Louvier, Álex Kaffie, Mar Contreras, entre otros, quienes también usaron las redes sociales para despedirse de la famosa: "La vida son solo momentos … gracias mi rebe por las pláticas interminables que nos tenían despiertas hasta altas horas de la madrugada, por las copitas, por las risas", escribió Mar.

Fuente: Tribuna