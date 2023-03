Tensión en Telemundo: Rey Grupero hace reclamo a Arturo Carmona en 'LCDLF' y él lo humilla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Telemundo no se hicieron esperar las fuertes tensiones en una reciente reunión, pues en esta el famoso y polémico creador de contenido, Rey Grupero, no tuvo pelos en la lengua al momento de hacer un severo reclamo al famoso y reconocido galán de novelas, Arturo Carmona, por sus actitudes dentro de La Casa de los Famosos, a lo que este no se quedo callado y él lo humilló sin piedad.

Como se sabe, después de varios días de reñidas votaciones, el pasado martes 21 de marzo el actor de Televisa resultó ser el eliminado del reconocido reality show de la mencionada televisora, pues incluso se realizó una campaña en redes sociales con el Fuera Arturo como base, dado a que sus actitudes hacía Dania Méndez fueron tachadas de machistas y tóxicas, así que exigieron su salida de este.

Ante esta salida, hubo como siempre una reunión en la que varios exintegrantes, como Aylín Mujica, Nicole Chávez y Rey, estuvieron presentes para hablar sobre la participación de Carmona, por lo que el youtuber aprovechó para no quedarse callado y reclamarle el hecho de que lo traicionara, afirmando que lo tenía en un muy alto concepto hasta que salió de la casa y empezó a ver como era verdaderamente.

Arturo pone en su lugar a Rey Grupero. Internet

Yo te tenía en un concepto tan perrón, tan grande, tan señor. Admiraba mucho tu carrera y tu forma de ser, pero cuando salí solo vi pura patiza hacia mí, cómo me nominabas y decías que todo bien. Te equivocaste al darle el corazón a una persona que te hizo ver tan mal y hoy te vuelvo a dar la mano como amigo, porque sé que lo que vas a vivir es bien grande y duro. Quiero que sepas que yo nunca te traicioné y fui tu brother aunque estaba en otro equipo", dijo Rey Grupero.

Pero eso no fue todo, pues mencionó que más que coraje ahora sentía mucha "lástima" por él y lamentaba su mala situación, por lo que sentía mucha "compasión", además de un agradecimiento por haber dejado ir a Aylín y así él poder comenzar algo con ella, mientras que tomaba su mano y ella le dedicaba una sonrisa, anta la serena mirada del galán de novelas que no parecía molesto al respecto ni tampoco ofendido.

Pero, pese a que no parecía que le hubiera molestado algo, Arturo decidió responderle de forma contundente que aunque agradecía que le tuviera compasión y le ofreciera su mano, en realidad él no necesitaba nada de eso, pues él tenía a alguien mucho mejor, que era Dios, declarando que la compasión, el perdón y el apoyo solo se lo pedía y lo necesitaba de él y nadie más, dejando completamente mudo a su compañero.

Por su parte, la hija del famosos exboxeador mexicano, Julio César Chávez, le brindó todo su apoyo, mencionando que entendía completamente su punto y que jamás dudo de él, pero que coincidía en el hecho de que le entregó su corazón a la persona equivocada que solamente lo hizo quedar mal ante millones de espectadores, a lo que Carmona le agradeció por su apoyo y sus palabras de aliento.

Fuente: Tribuna del Yaqui