Adiós 'VLA': Tras unirse a TV Azteca y duro divorcio, conductora sale del clóset y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y cantante, quien años atrás recibió advertencias de ser vetada de Televisa en caso de irse a trabajar a TV Azteca, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención del público debido a que hace algunas horas salió del clóset y apareció en el programa Hoy. Se trata de la controversial Chiquis Rivera, quien se volvió a sincerar sobre el romance con otra mujer que tuvo durante su juventud.

Como se recordará la hija de la fallecida intérprete Jenni Rivera mantuvo una relación por años con el también cantante Lorenzo Méndez y hasta se casaron, sin embargo, al poco tiempo de la boda tomaron la decisión de separarse y actualmente se encuentran en el proceso de su divorcio. En los últimos meses Chiquis ha tenido un brutal cambio físico y se especula que bajó alrededor de 15 kilos luego de años enfrentando severas críticas por su apariencia.

El pasado 2021 la intérprete y empresaria nacida en California, Estados Unidos, enfrentó una fuerte controversia debido a que presuntamente los ejecutivos de la televisora de San Ángel le advirtieron que interpondrían un veto en su contra por aceptar su participación en los Premios de la Radio 2021 que organizaron en el Ajusco, pero a ella no le interesaron estas advertencias y aún así participó en la gala. Además de que varias veces ha sido invitada del matutino Venga la Alegría y el pasado 2022 hasta engalanó el escenario del reality La Academia acudiendo a cantar sus éxitos.

Pero durante la mañana de este jueves 23 de marzo la sobrina del cantante Lupillo Rivera reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que retomaron una reciente entrevista que tuvo en el podcast Everyday Days donde de nueva cuenta habló de su romance con otra mujer. Y es que desde hace tiempo la famosa había declarado que se consideraba "20 por ciento lesbiana" y que había tenido una pareja del mismo sexo a los 23 años.

Ahora en la reciente entrevista que fue retomada por el programa Hoy, Chiquis platicó que la fallecida 'Diva de la Banda' no estaba de acuerdo con este noviazgo y que nunca lo aprobó: "Si he besado a una chica y tenía una novia, y estuve con ella por un año y fue, siente como que ella estimulaba mi mente y eso lo que necesitaba en ese tiempo pero mi mamá no estaba de acuerdo con eso", comenzó contando.

La intérprete de 37 años explicó que aunque Jenni era una mujer con mente muy abierta, nunca le agradó la idea de que ella saliera con otra mujer debido a que su familia estaba muy apegada a la religión: "Aunque ella tenía la mente abierta, era muy tradicional en la manera que toda la familia es cristiana y ella (Jenni) decía que no quería eso para su hija, entonces rompí con ella, pero siempre he dicho que soy un 20 por ciento gay, esa es la verdad…", añadió pero no reveló la identidad de su exnovia.

Chiquis salió del clóset

Fuente: Tribuna