Destrozan a hermana de Kate del Castillo por su despedida a Rebecca Jones; se haría publicidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado miércoles, 22 de marzo, el mundo de la farándula mexicana se estremeció después con la noticia de la muerte de Rebecca Jones, quien murió a causa del cáncer de ovario 3B a la edad de 65 años. Una de las primeras personas en dar a conocer esta lamentable noticia fue la conductora de televisión, Verónica del Castillo, quien es hermana de la afamada actriz, Kate del Castillo.

Sin embargo, la manera en la que dio la noticia causó indignación entre los cibernautas e incluso en algunos periodistas, quienes no dudaron en hacer saber su descontento puesto, en lugar de dar la premisa de manera respetuosa, se habría hecho publicidad a ella misma y a sus métodos de salud alternativos. Y es que, según declaraciones de algunos, su publicación daba demasiada información no solo sobre Jones sino de ella misma y de el Reiki.

Verónica del Castillo decía: "Amiga linda, desde diciembre 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste. Te adoro y nunca olvidare el Reiki que te di hace años donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma".

Publicación de Verónica del Castillo

Luego de esto, Verónica sacó a la luz el caso de Edith González, protagonista de melodramas como Salomé, Corazón Salvaje, Doña Bárbara y Tres familias: " Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban. Gracias x recordarnos vivir al máximo el hoy". Como se mencionó al inicio de esta nota, muchas personas se indignaron entre ellos se puede mencionar al titular de De primera mano, Gustavo Adolfo Infante, quien declaró:

Aprovechar la muerte de alguien para promocionar tu medicamento milagroso me parece lamentable y vergonzoso

Publicación de Gustavo Adolfo Infante

Pero él no fue el único en criticarla, ya que Claudia Icaza, con quien Infante no tiene una muy buena relación, congenió con él al declarar: "Mal gusto, imprudente, poco ética y bocona como pocas, ¡Qué manera de tratar de figurar haciendo el peor desfiguro! Verónica del Castillo pudo haberse evitado tal despropósito al despedirse públicamente de Rebecca Jones", señaló en Twitter la escritora.

Publicación de Claudia Icaza

Pero esto no fue todo, ya que, los propios seguidores de Verónica arremetieron en su contra en la publicación original de Instagram, donde declararon: "¿Es un pésame o autopromoción? Lamentable tu post", "¿Es necesario tanta información? Definitivamente tú no eras su amiga, vergüenza te debería de dar brindar tanta información que nadie te pidió. Hay otras maneras de hacer un comercial sobre 'tu yo salvador'", entre otros mensajes.

Fuentes: Tribuna