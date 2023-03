Humberto Zurita queda en shock al saber sobre la muerte de Rebecca Jones, su gran amor del pasado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Integrantes del mundo del espectáculo mexicano siguen reaccionando a la inesperada muerte de Rebecca Jones, quien dejó de existir durante la madrugada del miércoles 22 de marzo por una supuesta recaída en el cáncer. Hace unas horas el actor Humberto Zurita quedó en shock al enterarse en plena entrevista en vivo que había muerto su colega artista, con quien tuvo un apasionado romance durante la década de los 80's.

La mañana de ayer miércoles el histrión originario de Torreón, Coahuila le aceptó una entrevista vía llamada telefónica al conductor Jorge Poza para Radio Fórmula sin imaginarse que de iba a enterar de la partida de uno de sus más grandes amores. Cuando el conductor le preguntó qué tenía qué decir ante el fallecimiento de Jones, el también productor se quedó sin palabras y se limitó a decir que no estaba informado sobre la noticia.

¡Ay, no me digas eso!, ¿qué te puedo decir? lo siento muchisísimo", expresó impactado.

Zurita explicó que no estaba enterado de la muerte de Rebecca debido a que se encuentra de gira con la obra de teatro Papito Querido y añadió: "Lo último que sube es que había recaído y nada más, pues la verdad me toma de sorpresa y me da muchisísima pena". El viudo de Christian Bach también resaltó que le dolía mucho el fallecimiento de una de las más grandes estrellas del cine, teatro y televisión:

Era una gran mujer, una gran madre y la esposa de un gran amigo mío, que es Alejandro, o exesposa. La verdad que lo siento muchísimo".

Posteriormente Zurita envió sus condolencias a la familia y en especial al único hijo de la actriz, Maximiliano: "Le mando un abrazo muy fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia". El exgalán de las novelas de Televisa y TV Azteca confesó que se sentía sumamente consternado por su muerte: "Me duele mucho su partida… De las grandes actrices mexicanas", dijo y además expresó toda la admiración que siempre sintió por ella.

Trabajamos juntos mucho tiempo y fuimos pareja. La voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa en todo lo que hacía, muy apasionada por lo que hacía. Fue una mujer muy inteligente, olvídate de su capacidad como actriz, como mujer era muy brillante".

Además el histrión coahuilense recordó que él ha perdido a varias personas "cercanas" por cáncer y dijo: "Estas personas que pasan por estas enfermedades que son de largo tiempo, poco a poco tú vas entendiendo ese paso entre la vida y la muerte y el entender que lo que tenemos claro que podemos tener los seres humanos es que nos vamos a morir un día... pronto nos encontraremos con ella y con muchas personas más queridas".

Finalmente Humberto tocó el tema del romance que tuvo con 'La Jones' y únicamente expresó: "Yo no quiero hablar mucho de cuando estábamos juntos por respeto a Alejandro y a su hijo... ella se inició conmigo en El Maleficio y luego yo le di su primera obra de teatro que fue El Coleccionista, me duele muchísimo su partida". Como se recordará, Rebecca confesó ante las cámaras del programa El Minuto que cambió mi destino que comenzó a salir con Camacho cuando ella seguía con Zurita.

Sin embargo, el propio Alejandro recientemente desmintió esta versión de que le bajó la novia a su amigo y comentó que su relación con la intérprete de los melodramas El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal comenzó cuando ambos estaban solteros: "Nunca, jamás me he metido con las chavas de mis amigos, ya si tronaste, bueno... sí ya había tronado y ella también".

