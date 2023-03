Lo corrieron de 'Hoy': Tras 8 años en Televisa y debut en 'VLA', actor confirma proyecto en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien trabajó durante 8 años en Televisa y que a finales de 2020 fue despedido del programa Hoy, les dio un duro golpe debido a que la tarde de este jueves anunció que firmó su primer contrato en la competencia TV Azteca. Se trata del controversial Pedro Prieto, quien realizó su primera telenovela en 2015 y fue Antes muerta que Lichita.

El también modelo originario de Madrid, España comenzó su carrera artística haciendo diversas obras de teatro y probando suerte en el modelaje en su país natal. Al llegar a México no solo fue parte de importantes series, realitys y melodramas de la televisora de San Ángel como Por amar sin ley, 40 y 20, Reto 4 Elementos y S.O.S me estoy enamorando, sino que además condujo el matutino del Canal de Las Estrellas.

Sin embargo, a finales del 2020 Pedro fue despedido de Hoy como parte de los cambios impulsados por la nueva productora, Andrea Rodríguez Doria, después de asumir el cargo de su hermana Magda Rodríguez tras su repentina muerte en noviembre. El español ha contado que su salida del programa lo dejó muy consternado pues llevaba años en la emisión: "Lloré mucho... me dijeron que ya no continuaba en esa etapa, pero he estado en tres etapas o sea entonces tengo que dar las gracias de haber estado tanto tiempo", relató en una entrevista

Cuando dejó el proyecto liderado por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, existió la versión de que el actor habría estado pidiendo trabajo para incorporarse al elenco de Sale el Sol en Imagen TV, pero esto nunca se confirmó. No obstante, hace algunas semanas Prieto hizo su debut en el Canal Azteca Uno ya que lo invitaron a ser conductor especial del matutino Venga la Alegría: Fin de Semana, pero luego volvió a salir del aire.

Sin embargo, este jueves 23 de febrero el intérprete de 36 años presumió por todo lo alto que está de regreso en la televisión gracias a la empresa del Ajusco donde lo invitaron a ser parte del reality MasterChef México. Durante la reciente transmisión del vespertino Ventaneando Pedro dio el anuncio: "Muy contento de hacer este proyecto con TV Azteca, aparte MasterChef que se conoce a nivel mundial, mi mamá seguramente va estar feliz, a aprender mucho y ojalá que quedemos por ahí en la final".

Además del artista español, otras estrellas dijeron adiós a Televisa para unirse a la televisora de Ricardo Salinas Pliego son la actrices Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Lis Vega, Fabiola Campomanes, Jimena Longoria, entre otras. Mientras que representando al género masculino algunos de los concursantes serán Poncho de Nigris, Alejandro Lukini, Eduardo Capetillo Gaytán, 'El Travieso' Arce, el Padre José de Jesús Aguilar, entre otros.

