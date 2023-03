María José llega a TV Azteca y en 'VLA' hace impactante confesión de Kalimba y caso de abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida actriz y muy querida cantante, María José, recientemente llegó a las pantallas de TV Azteca, pues en una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría esta hizo una impactante confesión respecto a su amistad con el cantante Kalimba, y las acusaciones de abuso y acuso que lanzó en su contra la joven cantante, Melissa Galindo, hace un par de días.

Como se sabe el cantante de Frío el pasado 15 de marzo fue acusado por la exintegrante de La Voz México, la cual a través de su cuenta de Instagram compartió en un en vivo su testimonio del presunto abuso, en el que afirmó que este la tocó de forma indebida sin su consentimiento en más de una ocasión estando pasado de copas, señalando que ella entró en shock y estaba aterrada, pero que ahora no iba a retroceder, además de afirmar que varia mujeres le han enviado mensajes para decirle que han pasado por lo mismo o algo peor por parte de él.

Ante este hecho, varias celebridades se pronunciaron al respecto para dar su opinión, como sucedió con sus compañeros de la agrupación OV7, quienes en pleno concierto en Las Vegas le expresaron que estaban de su lado y que lo apoyaban en todo momento, haciendo que este rompiera en llanto y agradeciera a todas esas personas que no estaban dando por hecho su culpabilidad y le mostraban sui confianza.

Kalimba y María José. Internet

Ahora, en una reciente entrevista en el estreno de las 500 Representaciones de Aladdín, la denominada 'Josa' fue cuestionada respecto a que pensaba del caso, a lo que ella simplemente decidió cortar de tajo afirmando que aunque ella y el intérprete de Shabadabada han trabajado en varias ocasiones, en realidad no tienen una amistad cercana, que hay un cariño, pero hasta ahí y no iba a opinar de cosas que realmente no sabe nada, recalcando que respeta a su colega.

Respecto a que pensaba de ese gran apoyo que le expresaron públicamente todos los integrantes de la mencionada agrupación, la actriz de Esta Canción Me Suena expresó que le daba gusto, "qué bueno que lo apoyan, para eso son sus compañeros", tras lo que decidió romper de tajo con ese estilo de preguntas, señalando que no iba a hablar más del tema, deslindándose así del tema con calma y sin agresiones.

Por este motivo cambiaron el tema y le preguntaron sobre que pensaba del lamentable fallecimiento de la reconocida actriz de Televisa, Rebecca Jones, momento en el que su semblante fue uno más triste y afirmó que era una pena enterarse de esta clase de noticias y agregó que para ella no perdió la lucha, sino que demostró que era una guerrera y simplemente el tiempo que Dios le dio había acabado, afirmando que nadie sabe cuando será su último día por más sano o enfermo que esté.

Fuente: Tribuna del Yaqui