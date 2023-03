Shock en la televisión: Actor acusado de violencia, fraude y engaño es absuelto por autoridades de EU

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- En 2020, Mark Justin Roiland, un animador, actor de doblaje, escritor, productor y director estadounidense fue acusado de los delitos graves de agresión doméstica, privación de la libertad por amenaza, fraude, violencia o engaño contra una expareja con la que vivía; la denuncia formal se realizó en California, Estados Unidos. Este caso en particular se volvió viral y causó polémica debido a que es el creador de la serie animada de ciencia ficción, Rick and Morty. Tras años de espera, la situación finalmente se resolvió.

El pasado miércoles 22 de marzo del 2023, medios locales de California, en Estados Unidos (EU), informaron que los cargos de violencia doméstica contra Roiland, anunciados el pasado 2020, fueron desestimados. La Oficina del Fiscal del Condado de Orange determinó lo anterior debido a que las autoridades sólo contaban con una "duda razonable" contra el creador de la controversial serie animada; es decir, no habían pruebas suficientes por parte de la parte acusadora para confirmar la denuncia.

Creador de 'Rick and Morty' es absuelto por violencia doméstica. Foto: Internet

Cabe mencionar que desde el anuncio de la demanda en 2020, el también actor siempre se declaró inocente de los cargos de violencia doméstica, los cuales incluyen privación de la libertad por amenaza, fraude, violencia o engaño contra una expareja con la que vivía. El pasado miércoles, luego de que la Fiscalía de Orange compartiera las deliberaciones, el creador de Rick and Morty envió un mensaje de agradecimiento; sin embargo, se dijo decepcionado de las personas que lo juzgaron antes de que el caso se resolviera.

Sigo profundamente conmocionado por las horribles mentiras que se dijeron sobre mí durante este proceso”, escribió Roiland en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. "Ahora que el proceso legal ha terminado, estoy decidido a salir adelante, enfocarme en mis proyectos creativos y limpiar mi buen nombre".

Por si no estabas enterado, Mark Justin Roiland es un escritor, guionista, actor de doblaje y creador de la popular serie de ciencia ficción Rick and Morty, junto con Dan Harmon. La historia, una de las favoritas entre el público adulto, narra las aventuras de un científico loco y su influenciable nieto. En ocasiones, esta es una parodia de los icónicos personajes de la saga de películas ochenteras Back to the Future, la cual fue estrenada en 2013. El programa cuenta con seis temporadas.

Fuente: Tribuna