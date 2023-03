Shock en Televisa: Tras su muerte, filtran el macabro secreto que Rebecca Jones se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la mañana de este 22 de marzo se confirmara el fallecimiento de la reconocida actriz de Televisa Rebecca Jones luego de que años atrás comunicara que luchaba contra el cáncer de ovario, destapan un secreto que se llevó a la tumba y el cual estremeció a todos. De momento no se ha confirmado su causa de muerte, sin embargo, en 2017 se conoció que padecía cáncer, enfermedad de la cual no dio muchos detalles, pues siempre se mantuvo positiva.

Jones, quien actuó tanto en telenovelas de Televisa como de TV Azteca, perdió la vida a los 65 años luego de que en meses pasados tuviera que ser hospitalizada durante semanas por una fuerte neumonía que también hizo que saliera de la telenovela Cabo pues debía mejorar su salud. Este año reapareció luciendo muy delgada, sin embargo, ella explicó que esto se debió a la terapia intensiva que atravesó, asegurando que ya se recuperaba para volver a la televisión. Desafortunadamente, esto nunca pasó.

Tras confirmarse su repentina partida, su gran amiga Ana Celia Urquidi reveló un secreto que Jones se llevó a la tumba. Y es que pese a que nunca perdió la fe de recuperar su salud y siempre estuvo positiva, la actriz de telenovelas como Cuna de lobos e Imperio de Cristal ya había planeado su funeral con varios meses de anticipación. ¿Presintió su muerte? Esto dijo a la prensa Urquidi sobre el tema: "Me mandó un correo y me dijo: 'así quiero que sea mi funeral' y eso es lo que vamos a hacer".

Rebecca Jones (QEPD)

"Vamos a hacer un homenaje, se lo haremos, lo tenemos que preparar, por supuesto, porque esto nos agarró de sorpresa, le haremos su funeral como lo merece, con la gente que ella quería y como ella quería", manifestó. Al ser cuestionada sobre si Rebecca habría planeado su último adiós debido a que presentía su fallecimiento, Urquidi señaló que eso es algo que nadie sabe: "Rebecca no es esta persona que no tenga la capacidad de disfrutar la vida".

Y agregó: "Creo que es muy importante recordar y saber qué es lo que nuestra querida Rebecca quería, como quiso vivir su vida, como se quiso ir", señaló. Sobre si Jones habría dejado alguna carta o video póstumo, no dio una respuesta concreta, pero señaló que fue un "privilegio" que su amiga haya planeado con calma su despedida: "Quiero insistir mucho en qué bendición poder tener la planificación de lo que van a ser tus últimos días, meses, semanas, años, porque ninguno de nosotros lo sabemos".

"Tener es privilegio es un regalo, la verdad es que ella lo planeo así, con una gran actitud, con un gran interés, dijo 'yo quiero esto, no quiero prensa, no quiero funeral, no quiero que anden todos llorando'", indicó, mencionando que al funeral que le organizaron este miércoes estuvieron cuatro de sus amigos más cercanos y su hijo Max, a quien procreó con su exesposo Alejandro Camacho: "Estamos sus cuatro amigos más cercanos, su hijo Max ¿Cómo estamos? Tristes, sí, enteros también. Eso es lo que ella quería".

Con relación a si Camacho ayudará en la organización de su último adiós, Urquidi dijo: "Yo no sé. Yo tengo mucha relación con Rebecca, con su hijo Max. Les puedo decir que aquí estamos las personas que ella quería”, manifestó. Finalmente, reafirmó que Rebecca especificó instrucciones para todos los que estarán presentes en su homenaje desde hace bastante tiempo: "Ella todo lo planeó desde hace mucho tiempo, no crean que desde hace (poco)", finalizó.

