Shock en TV Azteca: Tras acusaciones de abuso, Toño Berumen queda libre; víctima estalla furioso

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de TV Azteca acaban de quedar en completo shock y la mayoría profundamente indignados, debido a que recientemente se reveló que después de varias acusaciones de abuso el reconocido y productor, Toño Berumen, acaba de ser puesto en total libertad, motivo por el que su víctima estalló furioso ante las cámaras y clamó justicia para él y para todos los que han alzado la voz en su contra.

Como se sabe, hace un par de meses que se presentó de forma legal una denuncia en contra de Berumen por parte del modelo César, el cual no ha sido el primero en interponer una sobre él, pues también el exgalán del Ajusco, Mauricio Martínez, lo acusó de violación y el exactor de Televisa, Jesús Falcón, por lo que se comenzó una investigación, misma que ya arrojó su primer resultado, uno que no tiene para nada felices a estas presuntas víctimas.

En una entrevista con los medios de comunicación, como Sale el Sol, Jorge Ramírez, abogado de Toño, anunció que "finalmente habló la justicia", debido a que por fortuna para él y su cliente, este fue deliberado a un auto de no vinculación a proceso, lo que significa que para un juez no hay pruebas suficientes para vincularlo y comenzar una investigación más profunda y menos el que sea arrestado pro este hecho.

Pero, pese a que el abogado mencionó que todo estaba en orden y era claro que su cliente es inocente, reporteros le mencionaron sobre el audio que se filtró en el que le ofrece a César, el denunciante por el que se abrió carpeta, 100 mil pesos para que retire los cargos, este mencionó que eran falsos y no iba a hablar sobre ellos más, debido a que la noticia central es que no hay auto de no vinculación a proceso, además de afirmar que los audios no son una prueba de culpabilidad.

Ante este hecho, César también habló para las cámaras de Imagen TV, en donde se mostró totalmente furioso por la decisión del juez, señalando que se sintió revictimizado cuando estos le cuestionaban el por qué él no evitó el abuso, en vez de cuestionarle a Berumen por sus actos, señalando que lo que estaba pasando era "ofensivo, burlesco, estúpido y patético", pero que "no me voy a detener" y va a seguir luchando por su justicia.

Finalmente Mauricio Haber, el abogado del modelo, al ser entrevistado mencionó que no se quedaran de brazos cruzados y van a dejar pasar las cosas, sino que van a presentar una apelación y van a exigir que se vuelva a recopilar las pruebas y que se cambie la resolución, pues ellos están decididos a que se haga justicia y la verdad salga a la luz, hecho que Martínez apoyó, pues en Twitter se mostró indignado y aseguró que los apoyaría en todo lo que se pueda.

