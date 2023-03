¿Sin dinero y a prisión? Tras veto de Televisa y hundir a Legarreta, Alfredo Adame da fuerte noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se reportara que tenía una supuesta deuda por 9 millones 800 mil pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el polémico actor y conductor Alfredo Adame rompe el silencio y aclara si estos problemas legales son ciertos. Luego de arremeter contra su excompañera del programa Hoy Andrea Legarreta tras su divorcio de Erik Rubín, el exgalán de telenovelas alza la voz y explicó qué sucedió en su encuentro con la prensa.

Luego de revelarse en días pasados un documento en donde era señalado por haber sido notificado el pasado 23 de febrero de 2023 por una deuda de 9 millones 800 mil pesos de impuestos con todo y los intereses, el controversial presentador de televisión negó todos los hechos y aseguró que todo se trata de una supuesta campaña de desprestigio en su contra: "Me congelaron una cuenta por lo del domicilio fiscal, no por lo CP Producciones, y ahí está el domicilio fiscal y todo".

El actor que participó en telenovelas como Yo no creo en los hombres y Más allá del puente incluso sostuvo que tiene pruebas: "Y miren, si quieren, para que no haya gran duda (se los muestro)", explicó el mexicano de 64 años. Segundos después de mostrar su celular con la resolución a favor, el exconductor de Hoy detalló: "Aquí está, para que vean todos ustedes la notificación, suspensión Adame 090. Y aquí está la suspensión definitiva".

No obstante, también aprovechó el momento para arremeter contra la persona que difundió la presunta falsa información: "Lo que pasa es que el que escribió esta nota es un verdadero idiota que lo que quiere es armar escándalo. Claro, es la respuesta de que no me quieren en esa revista, y en la otra tampoco, porque los he exhibido", afirmó. Finalmente, descartó iniciar algún proceso legal contra la publicación que lo puso de nueva cuenta en el ojo público. "No, ¿para qué hombre?", mencionó ante la pregunta.

Cabe recordar que desde su divorcio de Mary Paz Banquells, madre de tres de sus hijos con quienes no tiene relación actualmente, el histrión se ha visto envuelto en escándalo tras escándalo. Además de sus pleitos con otros famosos como Legarreta (a quien culpó de su veto en Televisa y la acusó de ser infiel a su ahora expareja) Rey Grupero y Gustavo Adolfo Infante, ha sido demandado por su otra exesposa Diana Golden e incluso el año pasado se involucró en tremenda golpiza que lo dejó casi ciego y desfigurado.

Fuente: Tribuna