"Son pen...": Tras dejar 'Hoy', Enrique Guzmán estalla contra reporteros en Televisa y los ofende

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido actor y muy polémico cantante, Enrique Guzmán, está dando mucho de que hablar, debido a que este no pudo contenerse y estalló contra reporteros a las afueras de los foros de Televisa, pues después de dejar el programa Hoy, fue abordado por la prensa y este los ofendió diciendo que eran unos "pend....", después de que le cuestionaron sobre el caso de robo de su hijo, Luis Enrique Guzmán.

Como se sabe, el pasado miércoles 22 de marzo el intérprete de Popotitos estuvo presente en el matutino de la empresa San Ángel, en donde habló sobre sus proyectos futuros, de su amplia trayectoria y por supuesto felicito a la producción y los conductores por los 25 años que este 2023 va a celebrar dicha emisión, por lo que fue de los que también dejaron un corazón con sus mejores deseos en un árbol.

Pero lamentablemente su visita en los foros de una de las televisoras más importantes de todo México no terminó tan bien como él deseaba, debido a que cuando estaba saliendo de la empresa fue abordada por diferentes medios de comunicación, entre ellos reporteros de Sale el Sol, quienes no dudaron en cuestionarle sobre el tema de su hijo, Luis Enrique Guzmán, y su nuera, Mayela Laguna, con el presunto robo a Silvia Pinal.

Como se sabe, hace varios días que en la revista TV Notas se compartió una entrevista en la que un presunto amigo de la pareja afirma que Laguna presumió en unos audios que orquestaron y realizaron un robo en la casa de la actriz y productora de melodramas como Mujer, Casos de la Vida Real, lo cual se traduciría en millones de pesos en valiosos cuadros de pinturas, reemplazándolos con imitaciones, y mucha joyería, aunque la pareja dice que estos fueron "vulgarmente editados".

Ante este hecho, el padre de Alejandra Guzmán se quiso deslindar del tema y cuando fue cuestionado este simplemente pidió que "no me metan en estos temas", señalando que era algo de lo que no iba a hablar y pidió que no se le cuestionara más al respecto, hecho que no sucedió, pues siguieron insistiendo del tema, por lo que el cantante estalló furioso y los tacho de ser "pen....", declarando que pareciera que no entendían lo que decía.

Visiblemente enojado con los reporteros de Imagen TV, este pidió a su chófer que lo sacara del lugar y avanzara, incluso casi lastima a uno de los reporteros presentes en su entrevista, dado a que después de pasar del shock de haber sido insultado, este quiso tocar el tema de Rebecca Jones y su lamentable fallecimiento, pero no pudo dado a que este simplemente siguió su camino con la respuesta "nada".

