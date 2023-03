Televisa, en shock: Este conductor de 'Hoy' intentó conquistar a Rebecca Jones y ella lo rechazó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El triste fallecimiento de la primerísima actriz Rebecca Jones ha provocado que sus miles de admiradores y fans recuerden algunos de los momentos que marcaron su carrera y sin duda alguna la famosa siempre dio de qué hablar por sus relaciones amorosas. Hace algunos años la intérprete que perdió la vida a los 65 años declaró que un conductor del programa Hoy intentó conquistarla pero ella lo rechazó.

Fue durante una emisión del programa Miembros al aire que la intérprete de los melodramas El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal admitió que en su juventud fue pretendida por nadie más y nadie menos que Raúl 'El Negro' Araiza. Sí, el hijo de doña Norma Herrera trató de seducir a 'La Jones' un par de años antes de que esta se casara con su único exmarido Alejandro Camacho.

Fuente: Internet

Rebecca, quien murió la madrugada del 22 de marzo luego de una recaída en cáncer de ovario, contó ante las cámaras del programa de Unicable que Raúl se atrevió a hacerle una propuesta bastante indecorosa cuando trabajaron juntos en el melodrama La Traición (1984) En aquella época la guap��sima actriz tenía 27 años mientras que el también heredero del productor Raúl Araiza (qepd) apenas tenía 20 años.

Un día me quedé a dormir con Rebe, pedísimo", expresó Araiza.

¿Qué? ¿cuándo?", añadió ella para desmentirlo.

Posteriormente la también exestrella de TV Azteca, donde realizó telenovelas como El país de las mujeres y Las Malcriadas, expuso frente a todos los 'Miembros' que 'El Negro' intentó seducirla mientras estaba muy pasado de copas debido a que habían estado bebiendo en una fiesta que le organizaron a toda la producción de La Traición: "No, esa vez hicimos una fiesta, para todos", empezó diciendo y luego recordó cómo fue el incómodo momento.

Resulta que ya entrado en copas, Raúl se animó a pedirle a Rebecca que tuvieran una ducha juntos pero esta de inmediato lo mandó a volar: "Llegó, se puso así en la pared y de 'hola, pues vamos a bañarnos ¿no?'", contó la intérprete. Tanto Yordi Rosado como Paul Stanley y 'El Burro' Van Rankin se comieron vivo al 'Negrito' por la forma tan baja en la que trató de conquistar a la actriz e hicieron fuertes burlas en su contra.

"Yo le dije 'claro que no, ¡sácate!', le dije 'yo podría ser tu madre'", añadió y aseguró que Raúl había sido "muy respetuoso pues no le insistió y se resignó tras haber sido rechazado: "Es que era espectacular, siempre lo ha sido, pero si se podía (bañarnos juntos), pues sí", añadió 'El Negro'. Finalmente el conductor de Hoy sí se quedó a dormir en casa de la actriz debido a que estaba muy borracho pero aclararon que no durmieron juntos.

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable