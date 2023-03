Televisa en shock: Tras ruptura con Erik Rubín, Andrea Legarreta lanza inquietante mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín le dieron tremendo sacudón a la industria de la farándula mexicana al anunciar que, después de 22 años de un solido matrimonio, y tras haberse posicionado como una de las parejas más estables de Televisa, habían decidido separarse. Si bien, rápidamente comenzaron las especulaciones de una infidelidad y hasta se mencionó que el exTimbiriche había salido del clóset con Apio Quijano, la realidad es que ambos mantienen que el único motivo de su ruptura es porque evolucionaron por rumbos distintos.

Al día siguiente de que dicha noticia salió a la luz, la propia Andrea Legarreta volvió a mencionar el hecho a través de las cámaras del programa matutino que conduce en la empresa de San Ángel, Hoy, donde incluso derramó algunas lágrimas y mencionó que la decisión se habría tomado desde hacía 5 meses, cosa que llegó a sorprender a más de uno puesto apenas el pasado mes de enero, es decir, 3 meses atrás, se les vio disfrutar de un prolongado viaje familiar a Japón, donde pasaron Año Nuevo.

Familia Rubín Legarreta en Japón

Créditos Internet

Si bien, Legarreta se ha dejado ver en compañía de Rubín tras su ruptura, como en la fiesta del padre del cantante o en una entrevista que ella misma hizo para Hoy, la realidad es que, durante la mañana de este jueves, 23 de marzo, la también actriz publicó un mensaje que inquietó a sus más de 6,7 millones de seguidores en Instagram, donde probablemente hizo alusión de cómo sobrelleva la separación de su aún esposo.

Resulta ser que Andrea se limitó a publicar una imagen de motivación en donde dejó entrever que si bien, hay ocasiones en las que se siente triste, no pierde la esperanza de que al final de todo, las cosas saldrán de manera positiva para ella: "Todo va a estar bien y puede que después no tanto, pero luego te sientes genial y después ya no quieres saber nada con nadie, pero mejora y estás llena de fuerza y después llega un día triste, pero pasa super rápido y te olvidas, y vuelves a estar bien. Siempre, todo vuelve a estar bien".

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Como se mencionó al inicio de esta nota, luego de anunciar su separación, la pareja ha tenido que lidiar con una ola de especulaciones, hecho que ha dificultado su proceso emocional, esto se sabe según palabras de Erik Rubín en una entrevista para El Universal: "La parte más difícil fue hacerlo público, el amor y la paz no les convence, hay gente resentida que no acepta lo que nosotros dijimos, por eso me siento muy afortunado de tener una gran familia que incluye a amigos tan cercanos como Benny (Ibarra)".

Por otro lado, el mismo cantante mencionó para el mencionado medio que, pese a todo, se mantendrán unidos y es posible que se les llegue a ver juntos en más de una ocasión futura: "Como todo, cuando lo ejercitas te vuelves fuerte, nunca fui buen bailarín, pero me gusta y aquí (en Cumbia Machine Tour) saco lo gozoso. Esto va a ayudar al público a entender que las cosas están bien (entre Andrea y yo). Nos van a ver disfrutando y a toda la familia bailando".

Fuentes: Tribuna