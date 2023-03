Tras 14 años en Televisa y beso con otro actor, galán abandona 'Hoy' y aparece de luto en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa hace 14 años y que sufrió un veto por besarse con otro actor, dio un golpe bajo al elenco del programa Hoy debido a que este jueves 23 de octubre reapareció en el matutino Venga la Alegría hablando en exclusiva sobre el difícil luto que atraviesa. Se trata de Diego de Erice, quien el año pasado confirmó que tenía ofertas de trabajo en TV Azteca.

El intérprete originario de la CDMX comenzó su carrera en la televisora de San Ángel en el año 2009 con el melodrama Verano de Amor y después se sumó a otras producciones como Amores verdaderos, Qué pobres tan ricos, Y mañana será otro día, Por amar sin ley, Antes muerta que Lichita, entre otras. Además probó suerte como conductor en el reality Inseparables: Amor al límite y también estuvo en el show Me Caigo de Risa, de donde fue despedido.

Y es que varios hermanos de la 'Familia Disfuncional' y hasta el propio Faisy han declarado que Diego es una persona "difícil" para trabajar. Aunque ha salido con famosas como Irán Castillo y María Fernanda Quiroz mejor conocida como Ferka, hace algunos años se especuló que el actor era homosexual. Eso sí, el capitalino ha tenido encuentros con otros actores pero solo por trabajo en los foros de grabación.

En 2013 causó furor al actuar en Qué pobres tan ricos interpretando a 'Leonardo Ruizpalacios', quien en la trama se vuelve novio de 'Diego' (José Eduardo Derbez). De hecho ellos grabaron una escena de beso para el desenlace de la historia pero de último minuto los ejecutivos de Televisa vetaron la escena y tuvieron que eliminarla. En otra ocasión De Erice también se besó con otro actor pero eso fue haciendo casting para el remake de Cuna de Lobos, donde no lo contrataron.

La mañana de este jueves Diego traicionó al programa Hoy llegando a VLA a través de una entrevista exclusiva en la que volvió a reiterar su total apoyo a su exnovia Melissa Galindo, quien acaba de exponer que presuntamente Kalimba abusó sexualmente de ella: "Yo creo que mi posición la dejé muy clara, estoy repudiando y en contra de la violencia de género". El actor no quiso entrar en detalles sobre este caso pero aseguró que él lo hace por el cariño que le guarda a su ex:

La gente que dice 'Se cuelgan de la fama' y yo creo que es muy grave tratar algo tan delicado como que tengamos en este mes, tan significativo para las mujeres, casos como estos".

Cambiando un poco de tema, De Erice también habló del difícil momento que está viviendo a nivel personal por motivo de la muerte de su abuela y expresó que por fortuna toda su familia pudo estar con ella en sus últimos minutos con vida: "Yo estoy agradecido por la forma en la que se fue, no queríamos y ella no quería verse conectada en una máquina y pidió estar en su casa, no quiso medicamento, se le dio de alta sabiendo que era para despedirse de ella".

Diego de Erice está sufriendo la muerte de su abuela

