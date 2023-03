Tras amenaza de quiebra y escándalo de Chapoy, actor veta a TV Azteca y exige disculpa pública

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que este mes de marzo no ha sido el mejor para TV Azteca, empresa que en los últimos meses se ha visto envuelta en el escándalo, principalmente por sus conductores de uno de sus programas insignia, Ventaneando, quienes desde finales de febrero se vieron envueltos en la polémica, luego de que trascendieron las declaraciones de Patricia donde llamaba "gorda" a Yuridia, tras ello, internautas retomaron videos de hace 20 años en los que el elenco del mencionado show se habría expresado despectivamente de la estrella de La Academia: Segunda Generación.

Si bien, parecía que todo se había comenzado a calmar, el pasado viernes, 17 de marzo, los presentadores volvieron a enfrentarse al ojo del huracán, después de que se supo que tanto Pati como Daniel Bisogno, Pedro Solo y Ricardo Manjarrez recibieron una orden de aprehensión que se creyó habría sido levantada por el caso de Yuridia, más tarde se supo que no fue así y se especula que habría sido lanzada por Daniela Spanic, quien los demandó por entrevistar al esposo de ésta, mismo que se sabe, la ha agredido físicamente.

Ni bien estaban lidiando con este escándalo e incluso el propio dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego expresó públicamente su apoyo a Chapoy, se supo que las acciones de la compañía de Ajusco tuvieron una estrepitosa caída en Estados Unidos, luego de que medios como Reuters lanzaran un artículo en el que exponían que tres acreedores de TV Azteca conocidos como Plenisfer Investments SICAV, con sede en Luxemburgo; Cyrus Capital Partners, con sede en Nueva York; y Sandpiper LTD, de las Islas Caimán, presentaron una petición del capítulo 11 en un tribunal federal de Nueva York para que la televisora se declarara en "banca rota de forma involuntaria" debido al adeudo de 63 millones de dólares.

Aún cuando este tema continúa siendo tendencia en redes sociales, vuelve a lloverle sobre mojado a TV Azteca, esto es debido a que un actor decidió vetarlos abiertamente, ¿el motivo? Hace 1 año fue revictimizado por Pati Chapoy en Ventaneando, luego de que él denunciara públicamente que fue víctima de abuso sexual por parte de un reconocido manager de la industria musical. Se trata de Mauricio Martínez, quien actualmente sostiene una batalla legal contra Antonio Berumen por dicho caso.

Como algunos sabrán, el pasado martes, 21 de marzo, se celebró una audiencia en la Fiscalía del Ciudad de México para la resolución de esto con una de las víctimas, un modelo de Instagram identificado como César. Dado a la importancia de ello, Venga la Alegría, afamado show matutino de TV Azteca intentó ponerse en contacto con el joven a través de Carlos Enrique Chávez, jefe de información del programa. Martínez publicó algunas capturas tomadas por el propio influencer en donde aceptó la entrevista e incluso mencionó que podrían coordinarse con el actor, pero éste se negó asegurnado que "por alguna razón no podían entrevistar" al histrión.

Recién este jueves, 23 de marzo, el famoso compartió un mensaje duro y directo a TV Azteca donde abiertamente se negó a participar en alguna de sus entrevistas: "Hola a todos este es un mensaje para TV Azteca y todos los reporteros para esa televisora. La verdad, no nos interesa darle ninguna entrevista a ningún espacio de esa televisora porque hemos sido re-victimizados.".

El mensaje de Mauricio siguió con las siguientes palabras: "Al momento en que re-victimizan a uno de nosotros, a cualquier víctima de Antonio Berumen, están re-victimizando a todos los demás. En el momento en el que silencian a una de las víctimas de Antonio Berumen nos silencian al resto, así que, gracias, pero no gracias. No los necesitamos. Y espero que entiendan que re-victimizar es algo muy grave, silenciar a las víctimas de abuso sexual también, defender a violadores también, ojalá su empresa lo entienda y ofrezca una disculpa pública, ¡no a mí! Si no a todas las víctimas de abuso sexual que han re-victimizado en los últimos años, que ahí están las pruebas, así que ¡aprendan!".

