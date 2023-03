Tras anunciar divorcio en 'Hoy', Galilea Montijo presume a su "amor del bueno" con emotivo mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Poco después de anunciar su divorcio del reconocido político, Fernando Reina, en vivo del programa Hoy, la reconocida actriz y querida presentadora, Galilea Montijo, acaba de enternecer a todo Televisa, debido a que a través de sus redes sociales acaba de presumir a su "amor del bueno" con un muy emotivo mensaje en el que deja ver su lado más amoroso y tierno con sus seguidores.

Como se sabe el pasado viernes 10 de marzo en pleno programa en vivo del matutino de la empresa San Ángel, Montijo reveló que lamentablemente su matrimonio había llegado a su fin, pues no solo se separaron sino que ya habían firmado el divorcio y ya no vivían juntos, asegurando con firmeza que no iba a dar más declaraciones al respecto por respeto a sus hijos y porque realmente no había nada más que decir de lo que ya había confesado en su comunicado en Instagram, como que fue una crisis de las que no pudieron salir.

Ante este hecho, la presentadora de Netas Divinas no ha parado de estar en medio del ojo público entre rumores y especulaciones, como que habría un tercer involucrado en este tema o que ella estaría completamente devastada por la situación, dado a la década que compartieron y por supuesto preocupada por como pueda afectar al hijo que ambos tienen en común, aunque ella ha decidido ignorar todo esto y enfocarse en sus proyectos.

Y ahora más que nunca ha decidido el alejarse de las críticas y de los chismes externos, debido a que a través de su cuenta de la red social antes mencionada, enterneció a sus millones de seguidores al compartir una serie de imágenes al lado de su único hijo, al cual llamó su "amor del bueno", en las cuales muestra parte de los mejores momentos que han compartido, como su primera sesión de fotos, algunos viajes o solamente cuando están juntos pasando el tiempo en alguna actividad.

Pero no solo quiso mostrar al público algunos de sus mejores momentos al lado de su hijo, sino que la presentadora de Pequeños Gigantes también escribió un breve pero muy emotivo mensaje, en el cual le expresó a Mateo que era la persona más importante en su vida y lo que más amaba en este mundo, resaltando el hecho de que no había manera de describir todo el amor que sentía desde que la hizo madre.

Hoy cumple años #miamordelbueno, mi fuerza, mi alegría completa, mi amor más profundo e indescriptible, por el que doy la vida entera y hoy más que nunca entiendo este amor de madre. ¡Te amo con todo mi ser Mi Mateo! Mi amor del bueno", expresó Montijo.

Ante este hecho, miles de sus millones de seguidores y varias de las celebridades de la empresa San Ángel se pronunciaron en los comentarios para también dejar un breve mensaje al único hijo de la presentadora, en los que han destacado el hecho de que la felicitan por su maternidad y por estar educando a un gran niño, y deseándole que tuviera una larga y muy feliz vida al lado de ella, con grandes éxitos.

