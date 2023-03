Tras controversia con Flor Amargo, exconductor de Televisa arremete contra la comunidad LGBTQ+

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 13 de enero un exconductor de Televisa se envolvió en la polémica con la celebridad Flor Amargo, luego de que se declarara como una persona 'no binaria', motivo que la llevó a cuestionarla en redes sociales. Recién la noche del pasado miércoles, 22 de marzo, el mismo expresentador de televisión abrió el debate en redes sociales tras volver a cuestionar a las personas que se identifican con este sector de la sociedad.

Se trata de René Franco comediante y presentador de televisión que trabajó para Televisa durante 12 años como conductor del programa ¡Es de noche y ya llegué! En el canal Unicable, sin embargo, para finales del año 2017 terminó su exclusividad con la televisora de San Ángel. Actualmente, trabaja como consultor de contenidos y director general de la empresa Franco Comunicaciones SC.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, Franco entró en la polémica el 12 de enero del pasado 2023 cuando publicó un tuit en donde cuestionaba directamente a Flor Amargo, a quien tachó de ser una persona "radical": "Oye Flor Amargo, pregunta seria: ¿Por qué no te has cambiado el nombre a Fler Amargue? En tu manera radical, amargo es parte de la cultura que pretendes combatir. Muchas gracias, saludos".

René Franco cuestiona a Flor Amargo en Twitter

Esta situación desató la furia de la cantante quien al día siguiente le respondió a través de un video en la aplicación del ave azul: "Hola René Franco. Primero, las personas trans, las personas no binarias y en general las personas, no tenemos por qué darle explicación a nadie de nuestros pronombres, nuestros nombres y nuestras identidades o acaso yo te estoy preguntando.... ¿por qué te consideras hombre? Y segundo me pediste una respuesta seria. Ahí te va: Flor Amargo... La flor es lo femenino. Amargo es 'lo amargo' es masculino. Ahí engloba lo 'no binaria'. Y tercero: Deja de sembrar odio".

Tras ello, René Franco cerró el tema argumentando que tras hacer su pregunta terminó siendo violentando por varias personas en Twitter, por lo que decidió finalizar el tema: Mi pregunta a Flor Amargo y su respuesta generaron una violencia verbal radical e inusual. Me salgo de esta conversación llena de violencia innecesaria. No soy pretexto para las batallas ideológicas de nadie. Buenas noches"

René Franco se marcha de la conversación puesto se sintió violentado

A poco más de tres meses de esto, el mismo conductor vuelve a abrir el tema de conversación, cuestionando de nueva cuenta a dicha comunidad y pidiendo, a quien deseara participar en la conversación que argumenten sus respuestas sin tacharlo de "fóbico": "El género “no binarie” no existe. De acuerdo a las reglas con las que usan la “e”, ésta se aplica sólo a personas y el género no es una persona. Ergo, la única posibilidad para “el género” (masculino inclusivo) es “no binario.” Argumenten sin usar “fóbico.” Gracias."

René Franco vuelve a lanzar tuit que cuestionaría a la comunidad no binaria

Ante esta situación hubo personas que estuvieron de acuerdo con la postura del comunicador, así como hubo algunos más que lo criticaron, puesto desde su perspectiva éste era un asunto que, en realidad, no le concierne a él: "¿Por qué te clavas tanto con cosas que no tienen qué ver contigo?", "René, por qué te clavas tanto con datos que no son trascendentes? Que cada quien le llame 'al pato' como quiera. De todas maneras es pato", "¿Y a ti en qué te afecta o te duele? No cabe duda que era un miserable que quiere que los demás también lo sean".

