Tras muerte de Rebecca Jones, él sería heredero de la millonaria herencia de la actriz de Televisa

Ciudad de México.- Después de la lamentable muerte de la querida y famosa actriz de Televisa, Rebecca Jones, recientemente ha salido a la luz los detalles de su presunta herencia millonaria, que se dice gozaría solamente de un único heredero, que sería su único hijo, Maximiliano Camacho Jones, el cual hasta el momento se ha mantenido alejado de la prensa en estos momentos tan complicados.

Lamentablemente la mañana del pasado miércoles 22 de marzo el mundo del espectáculo se vistió de luto, pues en un comunicado de prensa se reveló que durante la madrugada la reconocida actriz de Cabo desgraciadamente había fallecido a sus 65 años de edad, después de una larga lucha en contra el cáncer de ovario, del cual se dice que habría regresado y ese sería el motivo de su tan dolorosa partida que dejó en shock.

Ante este hecho, la jefa de la empresa publirrelacionista de Jones, Danna Vázquez, en una entrevista reveló que los últimos momentos de vida de ella fueron en "paz" y que se fue sin dolor alguno, además de señalar que su funeral sería completamente privado, con familiares y amigos cercanos, sin prensa y sin el público, pues así lo había dispuesto, pues a parte dejó todo planeado para que sus fans y la prensa sí tuviera su espacio para darle el último adiós, pero dentro de dos semanas.

Rebecca y su hijo Maximiliano. Internet

Ahora, en medio del luto y los cientos de mensajes emotivos para recordarla en sus mejores momentos, comenzaron los rumores de la herencia de la afamada actriz, pues según el canal de YouTube de Chacaleo, afirmó que solamente había un heredero universal y sería su hijo, el cual nació de su matrimonio con el actor Alejandro Camacho, con el cual se casó en Estados Unidos, permaneciendo juntos por casi 26 años, hasta que en el 2011 se divorciaron.

Según los informes del mencionado canal de YouTube, la actriz supuestamente le dejó a su hijo Maximiliano un total de 12 millones de dólares y un lujoso departamento en la colonia Polanco, donde ella pasó sus últimos años de vida, pero al parecer todo esto no sería entregado inmediatamente a él y sería su padre el albacea de todo hasta que supuestamente él pudiera ser responsable de la herencia de su madre.

Esto pues se afirma que el hombre de 30 años en realidad no estaría pasando por su mejor momento y aparentemente no le darían nada hasta que este en "mejores condiciones", sin embargo, este hecho aún permanece en simples especulaciones, debido a que aún no se desconoce el verdadero testamento de Jones, sus términos y jamás se ha confirmado que su hijo tenga problemas con las sustancias nocivas para la salud.

Fuente: Puro Show