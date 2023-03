Actriz de 'Mi Camino es Amarte' sorprende a Televisa al anunciar nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que llegara el gran final de Mi Camino Es Amarte, su querida y muy joven actriz, Diana Haro, recién egresada del CEA, recientemente brindó una entrevista en exclusiva en la que sorprendió a todo Televisa, al haber confirmado que por fortuna ya tiene entre manos un nuevo proyecto, bastante importante y en la pantalla chica, del que no puede hablar, ¿acaso se va a TV Azteca?

Haro es una joven actriz de tan solo 22 años de edad que acaba de debutar en la actuación de la mano de la empresa San Ángel durante el año del 2022, pues después de haberse graduado del Centro de Estudios Actorales de Televisa, (el CEA), esta obtuvo su primer papel dentro de la novela antes mencionada, la cual fue protagonizada por el famoso actor, Gabriel Soto, y la reconocida actriz, Susana González.

Ahora, después de que esta llegara a su gran final y de haber estado bajo el ojo público ante un supuesto romance con uno de sus compañeros de escena, Carlos Said, la joven no ha parado de seguir buscando oportunidades en el mundo del espectáculo y ha estado realizando varios casting y tocando puertas para poder conseguir su siguiente nueva oportunidad, la cual aparentemente no tardó mucho en llegar.

Diana Haro. Internet

Esto pues Haro recientemente fue captada por el reconocido reportero de celebridades, Edén Dorantes, anunció que afortunadamente ya le había llegado su tan esperada oportunidad y actualmente se estaría preparando para las grabaciones de lo que dice es una importante serie de televisión, próxima a comenzar y ser estrenada en este 2023, aunque señaló que no daría detalles hasta que le dieran el pase libre para hacerlo.

La joven pese a que Dorantes le insistía que diera pequeños detalles sobre la serie, esta señalaba que no podía hablar, sin embargo, al final dio su 'brazo a torcer', mencionando que esta serie va a ser una de época, ósea que no será de tiempos actuales sino pasados, y ella va a interpretar a una joven de 15 años, señalando que eso era lo más que podía comentar y que de hecho ya había dicho mucho y podrían deducir de cual serie hablaba.

Finalmente y hablando del trabajo, esta mencionó que justamente la habían atrapado después de haber salido de un casting para otra telenovela que espera tener suerte de poder estar, aunque de esta si no dio ningún detalle, declarando que apenas estaba en las primeras etapas de selección, así que solamente estaba esperando tener la suerte de pronto poder anunciar que sí se le hizo realidad y se le van a juntar dos proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui