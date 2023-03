Adiós a la 'Chilindrina': Tras salir de Televisa, María Antonieta dice que deja el personaje por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varios años de su salida de Televisa y ser actriz independiente, la reconocida y muy querida celebridad, María Antonieta de las Nieves, recientemente salió a revelar que le dirá adiós a la Chilindrina, debido a que solo un par de meses va a dejar el personaje por un muy fuerte motivo, que dejó sorprendido a más de uno y causó un polémico tema de conversación.

Como se sabe, María Antonieta tiene un extensa carrera dentro de la actuación, pero sin duda alguna su más reconocido y famoso papel ha sido el de la 'Chilindrina', siendo este de los favoritos del programa El Chavo del Ocho en la década de los 90's, tras lo que lo ha llevado por varios años desde entonces, apareciendo en diferentes programas con ese personaje o brindando shows personales a fans, que aún siguen pidiéndola.

Pero al parecer esto ya llegó a su final, debido a que recientemente comenzó a correr el rumor de que ella habría tomado la decisión de dejar de lado el personaje y después de tantas décadas siendo la niña de las dos coletas iba a anunciar que guardaría para siempre su característico atuendo y sería 100 por ciento solamente María Antonieta de las Nieves, hecho que ella misma salió a desmentir de forma contundente.

La Chilindrina. Internet

Fue mediante una entrevista con De Primera Mano que negó categóricamente que ella hubiera tomado la decisión de dejar de ser su tan afamado personaje y que no comprendía de donde era que la gente sacaba el hecho de que se estaba retirando de forma definitiva, así que pidió que se detuviera ese rumor dado a que ella en ningún momento ha expresado que quiera dejar el personaje como se le cuestionó.

Ante este hecho, mencionó a Imagen TV que aunque no va a dejar de lado el personaje, sí va a pasar algunos meses antes de que vuelvan a verla portando el tan icónico traje y sus dos coletas, pues tiene proyectos en este 2023 en el que no fue requerida como el personaje, sino como ella misma, así que lo aceptó, pero que no tenían porque alarmarse o poner demás en esta situación que no era como la pintaban.

Cabe mencionar que no mencionó cuando podría regresar a vestirse de nueva cuenta como la hija de 'Don Ramón', pero se cree que en ese mismo año regreso o en el 2024, pues ella señaló que solamente sería algo temporal de algunos meses o al vez solamente un año para aprovechar la oportunidad de trabajo que le salió como María Antonieta, pero aclarando que por el momento no había planes de un retiro permanente.

Fuente: Tribuna del Yaqui