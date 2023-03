Adiós Televisa: Tras subir 40 kilos, actriz renuncia a protagónico y deja en ridículo a productor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa en 2019 y debutar en la televisora de San Ángel en el 2007 con el melodrama Muchachitas como tú, una famosa actriz renuncia una vez más a un protagónico y desata críticas. Se trata de Ariadne Díaz, quien tras estelarizar su último melodrama en 2018, Tenías que ser tú, volvió a la pantalla chica en 2022 pues se unió al elenco principal de Vencer la Ausencia.

La actriz nacida en Puerto Vallarta, Jalisco, estudió en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa e hizo su primera aparición en los melodramas cuando apenas tenía 20 años pues se unió a la trama de Muchachitas como tú. Posteriormente se unió a otras exitosas producciones del canal de Las Estrellas como Al diablo con los guapos (2008), La Malquerida (2014), La doble vida de Estela Carrillo (2017), entre otras.

Sin duda alguna, su mayor reto actoral fue protagonizar Llena de amor (2010-2011), donde interpretó a 'Marianela', una joven con sobrepeso que desde los 8 años vivía en un internado y para lo cual tuvo que usar una botarga que la hacía parecer tener 40 kilos arriba. Y luego de su trayectoria artística, reportan que Díaz habría declinado su nuevo proyecto, pese a que ya estaba confirmada. Y es que la pareja de Marcus Ornellas y Osvaldo de León sonaban fuerte para encabezar La Minera, nueva versión de La Dueña.

Ariadne Díaz y Osvaldo de León

Esta historia, que rompió récords en 1995 y fue estelarizada por Francisco Gattorno, Angélica Rivera, Cynthia Klitbo, Aylín Mujica, Norma Herrera y más (Telemundo también realizó un remake de la telenovela en 2013 el nombre de La Patrona, estelarizada por Aracely Arámbula), está siendo alistada por el productor Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa y según difundió Aurora Valle, Ariadne Díaz habría renunciado de último momento pues ya estaba confirmada.

A través del programa Historia en Historia en YouTube, Aurora comentó que en una charla con el productor, se enteró que Ariadne había decidido salir del proyecto pese a ya estar confirmada: "Yo ya había escuchado que Pedro Ortiz de Pinedo, productor de televisión, que es un tipazo, está preparando una nueva novela, yo ya había oído que la protagonista iba a ser Ariadne Díaz, y dije 'ah pues está muy bien, acaba de salir de Vencer la Ausencia con Rosy'", relató.

Sin embargo, se enteró que ya varias actrices como Danna García ya estarían haciendo casting. "Pero me dicen 'no es que están casteando para Pedro Ortiz de Pinedo'. Y yo dije '¿pues no estaba Ariadne Díaz ya confirmada?', y casualmente me encuentro a Pedro y le dije '¿qué pasó?', y me dice: 'se bajó del barco, así de 'no, ya no lo voy a hacer', cuando ya estaba confirmadísima', parece que sí le surgió algo más", señaló. Hasta ahora se desconocen las causas por las que decidió salir del proyecto.

Fuente: Tribuna