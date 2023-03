Adiós TV Azteca: Tras 18 años retirada de novelas, actriz regresa al elenco de 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa durante los 90's y que estuvo 18 años retirada de las telenovelas, regresó al elenco del programa Hoy y dio un fuerte golpe a la audiencia del matutino Venga la Alegría. Se trata de la querida Roxana Castellanos, quien había formado parte de la emisión de Las Estrellas entre 2009 y 2012 y luego en 2018 volvió solo durante unos meses.

La presentadora nacida en Monterrey, Nuevo León, llegó por primera vez a la televisora de San Ángel desde 1994 con un pequeño papel en la exitosa serie Papá Soltero y posteriormente se unió a melodramas como Volver a empezar, La Mentira, Infierno en el paraíso, Primer Amor... a Mil Por Hora y Alebrijes y rebujos, por mencionar algunos. Su última novela fue siendo parte de Rebelde en 2004.

Luego de esto 'La Rox' prefirió enfocarse únicamente en la conducción y participando en la exitosa serie Vecinos donde comparte créditos con César Bono, Ana Bertha Espín, Lalo España, Mayrín Villanueva, entre otros. Mientras que en el año 2019 protagonizó la serie Mi querida herencia al lado de su exnovio Paul Stanley, a quien conoció mientras estuvo trabajando en la emisión matutina Hoy.

En la actualidad Castellanos forma parte del elenco estelar del programa Cuéntamelo YA! y Cuéntamelo YA! Al Fin, además de que apenas el pasado 2022 volvió a la actuación en las novelas siendo parte de la segunda temporada de Corona de Lágrimas: "Después de 18 años de no hacer telenovela, de no pisar un set, de no estar con compañeros actores haciendo telenovela, pues nada, agradecerle a la vida y darme cuenta que no hay que dejar los sueños atrás", dijo al integrarse al melodrama.

Durante la mañana de este viernes 24 de marzo Roxana dará un fuerte golpe al rating de todo TV Azteca debido a volvió a pisar el foro 16 de Televisa San Ángel para ser conductora invitada del matutino Hoy. Sí, la guapísima mujer regiomontana se reintegró al elenco del programa para acompañarlos por el festejo de su 25 aniversario que comenzó desde que arrancó el 2023. La productora Andrea Rodríguez Doria ha invitado a entrañables exintegrantes de la emisión para que regresen a compartir sus recuerdos.

Luego de que han desfilado famosos como Juan José Ulloa, Anaís Salazar, Patricio Cabezut, Ernesto Laguardia, Fabián Lavalle y muchísimos más, ahora fue el turno de 'La Rox'. Sin duda alguna la presencia de la presentadora regiomontana al lado de Andrea Legarreta, Tania Rincón, Andrea Escalona, Raúl 'El Negro' Araiza y Paul ayudará a elevar el rating de Hoy y por ende a seguir aplastando a la competencia VLA.

