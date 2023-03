Alejandro Sanz defiende a Shakira tras ruptura con Piqué: "Quién no quiera escuchar que no escuché"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La amistad entre Shakira y Alejandro Sanz es una de las más sólidas y relevantes del mundo de la farándula. Ambos cantantes se conocieron en el año 2005, cuando grabaron juntos el éxito La Tortura, que formó parte del álbum Fijación Oral de la colombiana. Desde entonces, han colaborado en otros temas como Te lo agradezco, pero no y han mantenido una relación de respeto, admiración y cariño mutuo, tanto es así que los medios han llegado a estipular que mantienen un romance secreto.

Sin embargo, Shakira y Sanz son amigos, no pareja, hecho que han afirmado ellos mismos en varias entrevistas, donde han expresado su admiración, respeto por el trabajo y la trayectoria del otro. También han destacado la química y la complicidad que tienen a la hora de hacer música juntos, pero sin que eso implique ningún tipo de sentimientos amorosos el uno por el otro. Las dos celebridades han llegado a tener a sus respectivas parejas y familias, tal es el caso de la colombiana que estuvo por 12 años con Gerard Piqué, de quien se separó recién el pasado mes de junio.

Como algunos recordarán, la cantante de éxitos como Las caderas no mienten y Ojos así, no ha tenido reparo en demostrar lo dolida que quedó luego de que trascendiera la información de que el padre de sus hijos, Sasha y Milan, mantenía una relación amorosa con una mujer mucho más joven que él, Clara Chía, al grado que ha lanzado cuatro canciones en referencia a ello, Te felicito, Monotonía, TQG y Mussic Sesions Vol. 53, siendo ésta última la que mayor controversia ha suscitado en redes sociales.

Fue bajo este contexto que el medio mexicano, El Universal, le hizo una entrevista al cantante de éxitos como Corazón Partido, No me compares, Muero, Desde cuándo, Amiga mía y La fuerza del corazón, a quien cuestionaron sobre lo que pensaba con las críticas que Shakira ha recibido después de estrenar sus temas, hecho que Sanz defendió a capa y espada: "Nosotros los artistas terminamos siendo muy autobriográficos cuando escribimos porque en definitiva el manantial donde está, en la introspección, en lo que uno lleva dentro, en las cosas que siente, ¿no?".

Shakira y Alejandro Sanz en concierto

Ante esto, Alejandro Sanz continuó destacando que si bien, es posible que haya gente a la que le guste la nueva música de Shakira, también habrá a quien no y ésto es válido: "Entonces, oye, si está en ese momento de expresarse de esa forma de alguien, pues es lo normal que ocurra, y bueno, el que no quiera escuchar que no escuche tampoco es obligatorio escuchar", sentenció el famoso.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Sanz defiende a Shakira en relación con lo ocurrido con Piqué, ya que, se sabe que cuando la cantante se separó de Gerard Piqué en 2022 y Alejandro le aconsejó que se mudase a Miami, donde él reside. Y, como era de esperarse, este nivel de cercanía no tardó en detonar rumores de que ambos cantantes mantenían un romance furtivo.

