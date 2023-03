Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 24 de marzo: Predicciones del fin de semana para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este inicio de fin de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, viernes 24 de marzo del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡No te piernas los mensajes del Universo para ti en este arranque del fin de semana!

Aries

Querido Aries, este día estarás muy agobiado por cuestiones del corazón, ya que la persona con la que sales no te dará respuesta clara de qué quiere. No gastes dinero que aún no te pagan.

Tauro

En temas de trabajo, vienen grandes oportunidades que te ayudarán a crecer en el aspecto profesional. Hacer ejercicio con moderación te ayudará a mejorar tu salud física.

Géminis

Es posible que este día estés muy contento por un mensaje de amor que recibirás antes de que acabe la jornada. Recuerda ser agradecido y recíproco con la gente que amas.

Cáncer

En temas de dinero, tienes buenos ingresos en estos momentos, por lo que podrás gastar lo que desees. Solo trata de comprar cosas que necesitas en tu nuevo hogar.

Leo

Este fin de semana llegará a ti una gran oportunidad laboral, la cual no debes aceptar. Si te precipitas, como lo has hecho con anterioridad, podrías arruinar un lindo futuro.

Virgo

Es clave que cuides tu salud bucal si vas a salir con alguien este fin de semana, ya que el mal aliento alejará a tu cita. En el trabajo, tus jefes te piden más atención a los detalles.

Libra

Cumple las promesas que te haces a ti mismo, ya que ahí hay mucho de tu autoestima, querido Libra. Olvida a la gente que no te corresponde y sigue con tu camino.

Escorpio

En el trabajo, tendrás que aprender el valor de colaborar con tu equipo, y no ser tan envidioso del éxito de los demás. Si el dolor de estómago no para, debe ir al médico de una vez por todas.

Sagitario

Querido Sagitario, debes tener muy presentes tus finanzas personales al momento de salir; también recuerda que lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro.

Capricornio

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien le gusta; este fin de semana, es perfecto para disfrutar. Lea documentos especializados para decidir dónde invertir.

Acuario

Ha actuado mal con su pareja, y ella lo sabe, por lo que tendrá que enfrentar sus errores con la cara en alto. Le amenazan importantes gastos extras, sea precavido.

Piscis

Un amigo tuyo hará un gran esfuerzo para que estés feliz este día, aunque estarás algo estresado y con nervios por temas del trabajo. Si amas a alguien, debes decírselo, el tiempo no perdona.

Fuente: Tribuna