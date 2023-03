Mariana Ochoa defiende a Kalimba en Imagen TV y afirma que Melissa Galindo tuvo romance con él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida cantante y famosa actriz, Mariana Ochoa, recientemente volvió de salir en defensa de su gran amigo y reconocido cantante, Kalimba, en una entrevista para Imagen TV sobre el su caso de abuso en su contra, por lo que no dudó en afirmar que la denunciante, la cantante Melissa Galindo, y él tuvieron un romance, por lo que sabía que era inocente de todo.

Como se sabe el cantante de Frío el pasado 15 de marzo fue acusado por la exintegrante de La Voz México, la cual a través de su cuenta de Instagram compartió en un en vivo su testimonio del presunto abuso, en el que afirmó que este la tocó de forma indebida sin su consentimiento en más de una ocasión estando pasado de copas, señalando que ella entró en shock y estaba aterrada, pero que ahora no iba a retroceder, además de afirmar que varia mujeres le han enviado mensajes para decirle que han pasado por lo mismo o algo peor por parte de él.

Ante este hecho, todos los integrante de OV7 sobre el escenario en un reciente concierto orquestado en Las Vegas, en donde le señalaron que lo apoyaban en este momento tan complicado en su vida e hicieron un llamado a todos para que no lanzaran ataques en contra del famoso cantante, afirmando que las denuncias se deben de hacer en privado dado a que vulneran al acusado y estos procesos son solo ante la justicia.

Kalimba y Melisa. Internet

Pero, ahora, la mañana de este viernes 24 de marzo, la expresentadora del programa Hoy fue abordada en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde le cuestionaron que es lo que pensaba sobre la situación del cantante, a lo que ella volvió a reiterar su apoyo y mencionó que estaban de todo corazón tratando de dar ánimos a su compañero y amigo, afirmando que confía en la inocencia de este.

Pero no solamente esto, sino que confesó que para ella era muy dolorosa esta situación, debida a que considera que esta denuncia podría desestimar la lucha de todas las mujeres a esta clase de situaciones, señalando que: "Lo que me parte el corazón es que habemos muchas mujeres haciendo una lucha por nuestro respeto y nuestros derechos. Y que haya personas que lo tiren", dando a entender que no cree en ella.

Finalmente, volvió a reiterar su apoyo al de Shabadabada, afirmando que la joven y él en realidad tuvieron una relación sentimental, señalando que "como amiga cercana" de él sabía muchas cosas de su vida, como de sus relaciones, declarando que "conozco muchos detalles de la relación", aunque Galindo afirma que entre ellos jamás hubo una relación amoroso y todo fue meramente profesional.

