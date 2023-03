Melissa Galindo 'daña' carrera de Kalimba; abogado del cantante llega a TV Azteca con pruebas a su favor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado 15 de marzo, la cantante mexicana Melissa Galindo transmitió en vivo a través de la red social Instagram para narrar que durante el inicio de la pandemia, el cantante Kalimba la había acosado sexualmente, evento por el cual el intérprete de Tocado Fondo no solo rompió en llanto durante un concierto de OV7 en Las Vegas, sino que además ha sido motivo de escándalo ya que no seria la primera vez que se ve inculcado en este tipo de delitos, por el cual ha pisado la cárcel en el pasado.

De acuerdo con el relato de la exintegrante del proyecto de Televisa, La Voz México, Kalimba la había acosado cuando ambos estaban en casa de él; incluso le propuso tener un encuentro intimo mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Durante este evento, la originaria de Ciluacán remarcó que él la había tocado de manera indebida pero ella consiguió salir del inmueble para evitar que las cosas pasaran a más; sin embargo, decidió romper el silencio pese a que pasaron más de tres años desde el ataque.

"Me empezó a decir: 'vamos arriba a una cog… rápido, nadie se va a enterar soy negro como te gusta'. (Le respondí): '¿es en serio?, dime que estas bromeando", dijo en el relato.

Captura de pantalla

Si bien el cantante ya dio su postura al respecto e incluso integrantes de OV7 han manifestado apoyo para su compañero, ahora ha sido el turno del abogado de Kalimba el que aseguró que este evento le ha afectado a nivel profesional, pues por la polémica perdió dos conciertos e incluso, un papel dentro de una famosa obra de teatro, lo que a su vez lo llevó a dar detalles de la demanda que se interpondrá en contra de la denunciante por difamación, proceso en el que se mostraba las pruebas que demostrarían la inocencia del intérprete de 40 años de edad.

"Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", escribió Kalimba en redes.

Foto: Instagram

De acuerdo con lo expuesto por Eliser García, abogado de Kalimba, su cliente tomó la decisión de interponer una demanda en contra de la cantante debido a que ya no está dispuesto a que se siga dañando su imagen. "Él y su equipo más cercano me buscaron para poder promover esta demanda de daño moral, la cual va encaminada no solamente a reparar este daño a la imagen, sino al tema económico", dijo el litigante.

En entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, el abogado de Kalimba adelantó que hay más de 120 pruebas que demostrarían que Galindo mintió en su declaración, misma que además de afectarlo a él en cuanto a conciertos y otro tipo de trabajo se refiere, también ha llegado a tener repercusiones para la empresa ARK Records, representada por el famoso.

"Estas pruebas van enfocadas en acreditar lo falso de las declaraciones que están contenidas en este video", sentenció.

Eliser García adelantó que una de las pruebas que se tienen se trata de un video grabado el pasado 6 de diciembre del 2019, imágenes donde se ve a Kalimba consolar a Melissa Galindo tras una presentación en el Pepsi Center de la CDMX. Otro video que compartió a la televisora del Ajusco fue del 2 de abril del 2020 donde se muestran imágenes del detrás de cámaras de la filmación del videoclip del tema Te lo Advertí donde los dos involucrados conversan de manera normal, es decir, no hubo algún tipo de fractura en su relación ya que con base a las fechas, la primer agresión ya había sucedido.

Finalmente el abogado asegura que en el documento donde Melissa Galindo rompe relación con la disquera de Kalimba, en todo momento agradece su apoyo, lo que para él no es sinónimo de un problema que tenga que ver con la presunta agresión sexual que sufrió; sin embargo, al no haber concluido con la vigencia del contrato como se estipulaba, ahora la cantante tiene una deuda con ARK Records por más de un millón de pesos, cantidad que Kalimba trató de negociar con Galindo debido a que fue la empresa la que ya había invertido en la famosa.

Foto: Instagram

El proceso legan en contra de Melisa Galindo se dijo, todavía no ha iniciado pero con estos adelantos, será en los siguientes días cuando ambas partes ofrezcan detalles de las investigaciones. Hasta ahora, Galindo no se ha pronunciado por las supuestas pruebas que tiene el abogado del famoso ya que en sus plataformas digitales, donde denunció la agresión que sufrió, se ha encargado de promocionar sus próximas presentaciones.

Fuente: Tribuna / Ventaneando