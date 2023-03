Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 22 de marzo, el mundo de la farándula entró en shock después de que la querida actriz, Rebecca Jones perdió la vida de manera inesperada. Conforme los días han avanzado, han ido surgiendo más datos sobre los últimos días de la estrella de melodramas como Cuna de Lobos y ¿Quién mató a Sara?. Recientemente, trascendió la noticia de que la histrionista habría predicho su muerte.

Como muchos sabrán, la actriz de La vida en el espejo solía mostrarse positiva y evitaba que se le relacionara con su enfermedad, cáncer de ovario, lo que recuerda un poco la postura que tomó su personaje en el melodrama Para volver a amar, donde precisamente padecía cáncer. Es por este motivo que Jones activó las alarmas al comenzar a hablar sobre el tema de la muerte durante la campaña para Tedx Woman.

Fotografía de Rebecca Jones

En aquella ocasión, la histrionista de 65 años, habló de manera profunda sobre el momento en el que trasciendes del mundo y sobre la importancia de "amigarse con la muerte": "Me hizo pensar que lo más inteligente que podemos hacer es amistarnos con la muerte. Vivir en la plena consciencia de ella, para acercarnos a la plena divinidad de nuestro día a día, cuando lo esencial es el momento presente y pensemos que si dejamos para mañana la búsqueda de lo esencial, puede ser que doña muerte se nos presente cuando menos lo esperamos".

Aunque ésta no habría sido la única vez que Rebecca Jones habló sobre el tema de la muerte, ya que, anteriormente fue captada por la revista de espectáculos mexicana, TVNotas donde destacó que, en realidad los seres humanos no saben hablar sobre la muerte: "No solo sabemos hablar de ella, no sabemos hablar de ella, porque nos cae mal. Y si por algún motivo se nos cruza por enfrente y perdemos a un ser querido o nos enfrentamos a la posibilidad de ya no estar en este mundo. Nos tiramos a la desesperación y al drama. Qué curioso que eso es lo único certero que tenemos en el mundo".

¿Quién era Rebecca Jones?

Rebecca Jones era una actriz México-estadounidense, quien nació en la CDMX en el año 1957, pero terminó por mudarse a California cuando aún era una niña pequeña; sin embargo, en algún momento expresó su interés en la vida artística, motivo por el que comenzó a estudiar actuación en el país gobernado por Joe Biden, tras esto regresó a la República donde comenzó oficialmente su carrera en el mundo de la farándula.

Rebecca Jones fue una actriz mexicana que participó en más de 30 novelas a lo largo de su carrera. Algunas de las más destacadas fueron: La mencionada, Cuna de Lobos; La vida en el espejo, La casa de las Flores, Para volver a amar, ¿Quién mató a Sara?, entre otras. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el actor Alejandro Camacho durante 25 años y juntos concibieron a un hijo identificado como Maximiliano.

