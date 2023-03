Shock en Twitter: Selena Gomez sigue a Hailey Bieber; pide detengan ataques tras amenazas de muerte

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta la reconocida actriz y muy querida cantante, Selena Gomez, recientemente dejó en completo shock a sus millones de seguidores dentro de Twitter y de Instagram, debido a que decidió reaparecer en sus redes sociales para seguir a Hailey Bieber y dejar un claro mensaje en el que pide detengan ataques en su contra, después de que esta denunciara amenazas de muerte por parte de fans.

Como se sabe, la historia entre la actual esposa y exnovia de Justin Bieber es bastante complicada y tensa precisamente por el cantante de origen canadiense, debido a que por muchos años se ha afirmado que la modelo se interpuso en medio de la relación y por ello fue que terminaron, así que fans de Gómez desde ese momento han estado en contra de la pareja en varias ocasiones se han lanzado en su contra.

Como ha sucedido en las últimas semanas, pues se filtró un video de la modelo burlándose de la cantante y de Taylor Swift, aunque todo parecía ir bien y que las cosas se calmarían, dado a que en enero de este 2023 la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place y la sobrina de Alec Baldwin, posaron juntas y muy abrazadas en un evento social masivo, dejando en shock a sus millones de fans que aplaudieron más que nada a Gómez por la gran sororidad que ha demostrado tener a Hailey.

Pero, parece ser que los ataques subieron de nivel, debido a que según Baldwin ha estado recibiendo amenazas por parte de los seguidores de Gómez y muchos mensajes de odio por parte de estos que la tendría pasando por un muy mal momento, además de que se confirmó que perdió a miles de seguidores en cuestión de horas cuando se desató esta intensa polémica junto a Kylie Jenner y que provocó que la actriz se alejara de las redes sociales de nuevo.

Es por este hecho que la creadora de Love It Like A Love Song decidió reaparecer, para salir en defensa de la rubia, mencionando que ella se puso en contacto para hacerle saber lo que estaba pasando, asustada porque había amenazas de muerte de por medio, así que ahora ella además de seguir en Instagram a la joven, también pidió a sus seguidores que detuvieran esta clase de ataques ya que no era algo que ella estuviera apoyando, pues estaba en contra del acoso.

Hailey Bieber se contactó conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y mucho odio. Esto no es algo con lo que yo promueva. Nadie debería sufrir este tipo de odio y acoso. Siempre he abogado por la amabilidad y quiero que todo esto pare", expresó.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Selena ha demostrado que para ella el tema del intérprete de Sorry estando en pareja de Hailey es algo que ya no le afecta, pues hace varios meses, señalando que "Nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto. Si apoyan a Rare (su marca de cosméticos), no puedo agradecerles lo suficiente, pero deben saber que también están representando lo que significa, y eso es: Las palabras importan. Realmente importan", dejando en claro que no la insultaran más.

Fuente: Tribuna del Yaqui