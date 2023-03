Stormy Daniels arremete contra Donald Trump y le adelanta que tiene grabaciones que "van a doler"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Uno de los temas más polémicos de esta semana es la investigación contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump quien había adelantado que el pasado martes 21 de marzo iba a ser arrestado por autoridades en Nueva York debido a que hay una investigación en su contra que involucra a la actriz de contenido para adultos Stormy Daniels, esto debido a que se reveló, el exmandatario le pagó a la antes mencionada la cantidad de 130 mil dólares por encuentros íntimos con él.

Si bien los encuentros eran de índole confidencial, el asunto tomó relevancia porque se dijo, habían sucedió en 2016, año en que el empresario estaba en campaña por la presidencia de Estados Unidos e incluso, el pago efectuado a la antes mencionada se dio bajo el concepto de representación legal, lo que para las autoridades en Nueva York es un delito pues involucra la falsificación de documentos.

Te podría interesar Mundo Donald Trump arremete contra Stormy Daniels y la llama "cara de caballo" previo a su supuesto arresto

Foto: Twitter

Mientas la investigación sigue su curso, Donald Trump aseguró el pasado 18 de febrero que iba a ser arrestado el 21 de marzo y por ello había arremetido en contra de Stormy a través de la red Truth Social que el republicano creo. En ese espacio digital incluso la llamó 'cara de caballo' desatando la furia de las mujeres que han defendido a la actriz tras los ataques sucedidos por el aspirante a la presidencia.

"¿Sigues riéndote [Stormy Daniels]? Parece que has dejado de tuitear obsesivamente sobre Trump, pero estoy seguro de que te estás riendo el último", le reprochó un seguidor de Trump a la actriz.

Foto: Twitter

Bajo esa tónica, Daniels de 44 años de edad y cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, respondió que está segura que en un futuro no muy lejano sí acabará siendo pues dijo, cuenta con grabaciones en su teléfono celular que le van a doler no solo a Trump, sino también a todos los seguidores que la han señalado por este evento mediático; sin embargo, no dijo qué tipo de contenido es y de qué manera es que afectará al expresidente como parte de esta investigación hecha en Manhattan.

"Estoy seguro de que lo haré. He estado entregando registros telefónicos a mi abogado hoy (¡van a doler!) y planeando actividades de vacaciones de primavera con mi hijo. Fue un día maravilloso", escribió.

Mientras se espera a que la actriz adelante más qué tipo d evidencias tiene contra Donald Trump, se dijo que hace unos días tanto ella como su abogado, Clark Brewster, sostuvieron una reunión con el Fiscal de Distrito de Manhattan para presuntamente ofrecer información por la investigación que hay sobre el exmandatario. "Accedió a estar disponible como testigo, o para una mayor investigación si es necesario", dijo su abogado a la prensa.

Donald Trump insiste en convocar a sus seguirse a tomar las calles del país para evitar su arresto que, pese a haber asegurado ocurriría esta semana, no ha habido avances. No obstante, la Inteligencia Artificial permitió tener una idea de cómo sería la detención del empresario quien dicho sea de paso, ha pedido que en caso de ocurrir deberá ser fotografiado usando unas esporas, ya que busca que todo este evento sea un "espectáculo".

Arresto de Donald Trump hecho con IA. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna