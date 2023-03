Televisa en shock: En plena producción, dos grandes actrices arman tremendo pleito por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, el elenco de una telenovela suele compartir su día a día a través de redes sociales, donde usualmente comparten TikToks bailando entre ellos o las ocasiones en las que llegan a celebrar el cumpleaños de un actor, siendo las estrellas Victoria Ruffo, Erika Buenfil, Angelique Boyer, Ernesto Laguardia y María Parroni, los artistas que más destacan por hacer esto, de dicha manera hacen que el público note la camaradería que hay entre ellos.

Sin embargo, en los años 90, cuando los teléfonos no tenían cámaras y el social media no existía, era más fácil que surgieran conflictos entre las estrellas de una telenovela, mismos que eran fáciles de tapar por los productores hasta que el melodrama estaba terminado y los famosos no tenían reparo en explicar lo sucedido durante el rodaje. Esta misma situación fue la que la exPrimera Dama de México, Angélica Rivera y la difunta histrionista, Rebecca Jones tuvieron que vivir durante las grabaciones de El Huracán.

Y es que, el nombre de la telenovela encaja perfecto con el torbellino de escándalos que rodeó a la telenovela en la que Jones fungía como actriz y productora junto a su esposo, Alejandro Camacho; mientras que la parte protagonista se la llevaron Eduardo Palomo y la exesposa de Enrique Peña Nieto. Según declaraciones de los histriones de Cuna de Lobos y la protagonista de La Dueña, la relación que el trío llevaba no era precisamente buena.

Antes de perder la vida, Jones declaró para la revista Magazine que, en primera instancia no querían seleccionar a Rivera, debido a que buscaban a una actriz con notable grado de solvencia ante la cámara y mucho compromiso, cosa que dudaban que Angélica tuviera puesto recién había dado a luz a su hija, Sofía Castro, motivo por el que ambos buscaban que Verónica Merchant se quedara con el papel, pero al final no lograron llegar a ningún acuerdo.

Con el tiempo encima, los directivos de Televisa fueron quienes decidieron que Rivera fuera la protagonista del show, sin embargo, Alejandro Camacho destacó que tuvieron varios desacuerdos con ella, principalmente porque no quería cambiar su peinado ochentero por uno más moderno, así como también pedía aparecer en bañador y ropa ajustada, cosa que no encajaba con su papel dado a que ella debía usar ropa más robusta porque 'Mariana', su personaje, era una bióloga marina.

A esto se le suma el hecho de que ambas histrionistas eran enemigas en la misma telenovela, por un lado, Jones interpretaba a la villana, 'María Magdalena', quien se habría casado con 'Andrés' (Eduardo Palomo), mientras que Rivera daba vida a la mencionada 'Mariana', quien desde que era pequeña estaba enamorada de 'Andrés'; finalmente, éste último deja a su esposa tras descubrir una infidelidad.

Fuentes: Tribuna