Tras sufrir pérdida de memoria y alopecia, Poncho De Nigris reaparece irreconocible en TikTok

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Si bien, Poncho De Nigris podría resultar una figura controversial para muchos, dado a su polémica relación con Irma Serrano 'La Tigresa', así como también por sus controversiales programas en la empresa de Multimedios, como PGB (Pura Gente Bien) donde llegó a ser criticado por llevar a una mujer en condición de calle a quien en algunos episodios habría humillado, la realidad es que, luego de la pandemia por Covid-19, el famoso no la habría pasado tan bien.

Y es que, según declaraciones de la estrella de Bailando por la boda de mis sueños, en el año 2021 llegó a padecer Covid-19, infección de la que se contagió alrededor de dos veces, por lo que sufrió importantes secuelas como la caída masiva de cabello, pérdida de memoria o neblina mental y una notable resequedad en la piel, por lo que, al tratarse de una figura que vive de su imagen, decidió recurrir al injerto de cabello.

De acuerdo con algunos informes, dicho procedimiento es una técnica quirúrgica que consiste en trasladar folículos pilosos de una zona donante, como la nuca, a una área receptora, donde se presenta la calvicie, con el objetivo es restaurar el aspecto natural y la densidad de la melena. El injerto de cabello se puede realizar con diversos métodos, como la técnica FUSS, la táctica FUE o el procedimiento LHT.

La intervención se realiza bajo anestesia local y suele durar algunas horas, dependiendo de la cantidad de folículos a trasplantar. Después del injerto, se debe seguir un cuidado postoperatorio para asegurar el éxito del trasplante y evitar complicaciones, tal y como el propio Poncho De Nigris mostró recientemente a través de su cuenta oficial de TikTok, donde mostró cómo iba evolucionando su cabello día con día.

S bien, el proceso duro algunas horas, según se sabe, tuvo que estar en reposo por 15 días. El actor de La Central de Abastos solía aparecer en la red social de China, donde mostraba que traía una cinta adhesiva en la frente. En el primer día se aprecia cómo lucía su frente roja, pero conforme los días avanzaban esto iba disminuyendo, al igual que la inflamación, para el día siete, el actor retiró la bandita.

Aunque De Nigris demostró que hubo ocasiones en las que estaba devastado porque no notaba avance e incluso recalcó que notó que su cabello se estaba cayendo mucho más: "Estoy preocupado y me siento muy jod... porque no me puedo poner nada". Para los 3 tres meses, Poncho se mostró mucho más optimista, mientras que para días recientes ya lucía una abundante cabellera, por lo que llegó a ser comparado con Sebastián Yatra.

Poncho De Nigris presume su nueva cabellera

Fuentes: Tribuna