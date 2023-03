VIDEO: ¡'Motomami' se casa! Rosalía anuncia su compromiso con Rauw Alejandro y presume su anillo

California, Estados Unidos.- No todo es infidelidades y rupturas en el mundo del espectáculo, pues luego de tanto caos en las relaciones de los famosos, la cantante española Rosalía, quien tiene 30 años de edad y múltiples premios ganados, ha compartido una importante noticia: ¡Motomami se casa! Nada más y nada menos que con el cantante boricua Rauw Alejandro, con quien lleva un noviazgo ya de tres años. Cabe destacar que el anuncio lo dio de una forma muy original.

Como se sabe, la cantante de Despechá y su novio, Rauw Alejandro colaboraron juntos en un material de tres canciones, las cuales, en palabras de Rosalía podrían entenderse como "las fases del amor". La noche del pasado jueves 23 de marzo del 2023 salió la primera pista llamada Beso, el cual tuvo una tierna sorpresa para los fanáticos de los artistas: al final del clip, se ve a la 'Motomami' llorando, feliz, y exhibiendo un gigante anillo de compromiso.

Rosalía anuncia su compromiso con Rauw Alejandro. Foto: Internet

Cabe mencionar que este videoclip, el cual emocionó a todos los fanáticos de la cantante, ya pasó a la historia de la música, pues en sus primeras tres horas consiguió 495 mil visualizaciones. Antes de este primer lanzamiento, la pareja conformada por la española y el puertorriqueño ya había sido tendencia, pues en una entrevista que dieron a Ibai Llanos, Rosalía expresó abiertamente que cuando conoció a Rauw Alejandro "todo cambio".

Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido", declaró la cantante, quien luego besó a su ahora prometido.