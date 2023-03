VIDEO: Tras divorcio y 9 años retirada de Televisa, protagonista sufre trágica muerte en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien pasó 9 años retirada de los foros de Televisa y que atravesó un duro proceso de divorcio, se enteró de una trágica muerte en plena entrevista en vivo y su reacción estremeció a todos los televidentes. Se trata de la famosa Karyme Lozano, quien realizó su debut en la televisora de San Ángel desde 1994 cuando actuó en Volver a empezar.

La actriz posteriormente se unió a exitosas novelas del Canal de Las Estrellas como Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial, Niña Amada Mía y Quiero amarte. En aquella época Karyme dio a luz a su primogénita Ángela que nació fruto de su primer matrimonio con el actor Aitor Iturrióz, de quien se divorció tres años después de formar la familia.

En 2012 la artista nacida en la CDMX se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa y decidió dejar la actuación para mudarse a Estados Unidos con su segundo esposo Michael Domingo. Encaminada en esta nueva vida, Lozano adoptó a dos niños Mateo y Ana Lucía y según sus propias palabras, estos menores le cambiaron la vida desde que llegaron a su casa. Además mientras estuvo retirada adoptó una fe muy profunda hacia Dios.

Fuente: Internet

Karyme ha explicado que encontró la felicidad verdadera gracias a su espiritualidad y explicó que pese a toda la fama que tuvo en el pasado, llegó a un punto donde no se sentía del todo feliz. Apenas el pasado 2022 regresó a la pantalla chica luego de que el productor Carlos Moreno la invitara a unirse al elenco de Mi Secreto. Hace algunas horas la actriz fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa y se enteró en plena entrevista en vivo de la muerte de Rebecca Jones.

El reportero Edén Dorantes abordó a la estrella de 44 años para preguntarle cuál era su sentir ante la partida de la primerísima actriz durante la madrugada del miércoles 22 de marzo y esta quedó en shock pues no estaba enterada: "¡Ay no sabía, no me digas eso! ¿Cuándo falleció? no sabía, lo siento mucho. Pensé que me ibas a decir del señor (López) Tarso que también es una lamentable pérdida", expresó consternada.

Y añadió: "No sabía mi Rebe preciosa, yo la quiero mucho. Siento mucho escuchar esta noticia, me dejas en shock". Posteriormente Lozano hizo una reflexión sobre lo efímera que es la vida y dijo: "No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, se nos olvida que no tenemos la vida comprada y hay que vivir el presente y amar a nuestros seres amados, dar lo mejor de nosotros en tiempo presente, porque uno nunca sabe", finalizó.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes