(VIDEO) "Tu novio te engaña con muchas mujeres": Envían brutal mensaje a Becky G sobre su pareja

California, Estados Unidos.- Becky G, una cantante y actriz estadounidense que tiene más de 10 años de trayectoria, se encuentra en el 'ojo del huracán', y es que desde hace días comenzaron a circular en redes sociales una serie de mensajes por parte de una misteriosa mujer que, con urgencia, desea comunicarse con ella. ¿La razón? Tendría pruebas de que su pareja y prometido, el futbolista Sebastián Lletget, le estaría siendo infiel con ella y con varias féminas más. Esta persona, además, asegura tener un video íntimo del atleta.

En la imagen, Sebastian Lletget y Becky G en la Gala de los Oscar 2023. Foto: Internet

Fue en diciembre del 2022 cuando en medios internacionales trascendió que la cantante Becky G se comprometió con el futbolista estadounidense-argentino del Football Club Dallas; el momento también quedó captado en varias imágenes. No obstante, este no sería fiel a la artista, pues una mujer, mediante su cuenta de Instagram, pidió volverse viral para comunicarse con la intérprete de MAMIII y compartirle todas las pruebas que tiene de su supuesta aventura con Llerget, las cuales incluyen un video del atleta desnudo. Aclaró que este material no lo puede publicar porque es ilegal.

Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo. Tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta video íntimo de Sebastián", expresó la mujer en su cuenta de Instagram con el usuario @ja29po.

En este mismo perfil, el cual ya fue cerrado y parece ser que solo fue creado para lanzar esta 'bomba' contra Becky G, también se muestran videos que supuestamente la mujer de la aventura grabó del futbolista en plena fiesta dentro de un bar en España. Luego de esto se dirigió a la cantante para que esta le escribiera un privado y pudiera compartirle las demás pruebas que tendría del romance con Lletget. También adjuntó un audio en el que el prometido de Becky G reconoce que tener aventuras con mujeres "está mal".

Ahí puedes ver a tu novio Sebastián Lletget en la discoteca Shoko Madrid. Tengo muchas prubeas más: audios, chats, videos", expresó la mujer.

A la fecha de publicación de esta nota, ni el prometido de Becky G ni la cantante han dado una declaración sobre estas acusaciones, las cuales podrían poner en riesgo su relación. Cabe recordar que recién el pasado 8 de diciembre del 2022 la artista y el atleta se comprometieron y que la última vez que se les vio juntos públicamente fue en la reciente Gala de los Premios Oscar, en la que ambos lucían tan acaramelados como siempre.

