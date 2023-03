Adiós Televisa: Tras retiro de novelas, actriz queda fuera de 'Hoy' por pleito con Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Salió a la luz que una famosa actriz, quien se retiró de las telenovelas de Televisa luego de hacer la última en 2013, habría sido vetada del programa Hoy por orden de nadie más y nadie menos que Galilea Montijo. Se trata de la también conductora Malillany Marín, quien al no contar con contrato de exclusividad también ha hecho apariciones en TV Azteca a través de entrevistas con el matutino Venga la Alegría.

La intérprete originaria de Cuba realizó su debut en la empresa de San Ángel desde el año 2006 cuando participó en el melodrama Rebelde y en el reality Bailando por la boda de mis sueños. Posteriormente se le pudo ver participando en otras novelas como Destilando Amor, Tormenta en el paraíso, Hasta que el dinero nos separe, Dos hogares, Un gancho al corazón, Querida enemiga y Lo que la vida me robó que fue la última.

Y aunque muchos no lo recuerdan, Marín también fue conductora del programa Hoy en 2015 cuando la emisión era producida por la gran Carla Estrada. En la reciente columna que escribió para El Heraldo de México, el periodista Álex Kaffie recordó que en lo que va de este 2023 la productora Andrea Rodríguez Doria ha invitado a varios exintegrantes del matutino a regresar al elenco por un día pero la cubana no ha sido requerida.

Y es que según 'El Villano', una actual integrante de Hoy no tolera a Malillany y esta sería nadie más y nadie menos que 'La Gali': "Ahora que so pretexto de sus 25 años al aire el programa Hoy está invitando a quienes han formado parte de su historia me pregunto cuándo tendrán a Malillany Marín", empezó diciendo. El columnista afirma que la cubana tiene el mismo derecho que Lisardo o Alessandra Rosaldo de volver a Hoy pero el único motivo por el que no la invitan es porque Montijo la vetó:

Es igualitario que inviten a Malillany Marín! aunque a Galilea Montijo le cague y se oponga", señaló.

Aunque la tapatía jamás ha revelado que no tenga una buena relación con Marín, la cubana ya hizo fuertes declaraciones en donde dejó entre ver que no son amigas. En una entrevista con el conductor Michelle Ruvalcaba para su canal de YouTube, la famosa actriz platicó porqué razón dejó la conducción de Hoy: "Me integró al programa y al principio estuvo padre luego... empecé a no sentirme muy cómoda con algunas cosas", dijo.

La guapa rubia de 42 años posteriormente agradeció a Andrea Legarreta, 'El Negro' Araiza, Pepillo Origel y más integrantes del elenco por haberla acogido y ayudado a sacar adelante su participación en el programa, pero a la única que no mencionó fue a Galilea: "Hubo compañeros con los que tuve más clic que otros pero eso se da en todos lados, haces amistad", dijo contundente y además se quejó de que no le daban mucho cuadro. ¿Crees que Galilea y Malillany realmente se lleven mal?

