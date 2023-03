Desde cáncer hasta un esguince, estas son las enfermedades a las que 'Chabelo' sobrevivió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de este sábado, 25 de marzo, México y Televisa tuvieron que vestirse de luto, luego de que trascendió la noticia de la muerte de 'Chabelo', actor y conductor, quien tuvo el mérito de haber conducido En Familia durante 48 años. De hecho, algunos mexicanos han llegado a expresar que sentarse a ver el show de Xavier López cada domingo por la mañana era una tradición para ellos.

Si bien, 'Chabelo' solía divertir a las familias mexicanas, la realidad es que Xavier llegó a padecer diversas enfermedades, una de ellas fue registrada a principios del año 2020, cuando su esposa, Teresa Miranda, confirmó que el famoso padeció un tumor cancerígeno en el tubo digestivo con el que tuvo que luchar mediante un tratamiento compuesto por quimioterapias que el histrión debía beber.

Si bien, esta afección la enfrentó cuando En familia con Chabelo ya no se transmitía, esto no significa que no haya tenido que enfrentar adversidades cuando era el conductor del show. Una de ellas ocurrió en el mes de octubre del 2008, cuando Xavier López 'Chabelo' fue atropellado, lo que provocó un esguince y una fractura en dos de sus costillas. Si bien, logró recuperarse de este incidente, continuó padeciendo dolores de espalda que mantuvo hasta el 2017.

En ese mismo año, 'Chabelo' reveló a través de las cámaras de Ventaneando una enfermedad en el ojo izquierdo, aunque no brindó más detalles o informó cuál era la afección que padecía, sí destapó que le provocaban algunas incomodidades, declarando: "Es una molestia ahí que está dando guerra, no consideró que sea nada malo". Finalmente, Xavier López perdió la vida por complicaciones abdominales.

Sin embargo, esto no evitó que durante su retiro, surgieran rumores sobre otro tipo de enfermedades, tal y como sucedió cuando en redes sociales comenzaron a afirmar que 'Chabelo' padecía Alzheimer y demencia senil, incluso llegaron a mencionar que la estrella de televisión ya había olvidado a su familia, motivo por el que cada vez que tenía algún momento de lucidez sus hijos y esposa aprovechaban para darle mucho amor.

Esto llevó a Xavier López 'Chabelo' a lanzar una aclaración a través de su cuenta oficial de Twitter donde declaró: "¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y a los doctores, fuera de peligro. ¿Desahuciado? ¡No!, ¿Demente? Sí, un poquito, desde chiquito. ¿Senil? Pasado de los 15 años"", reveló el famoso con ese humor que lo caracterizaba en cada una de las emisiones de su programa dominical.

