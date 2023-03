El señor Aguilera rompe el silencio y revela cómo era Chabelo en realidad: "Tenía 2 personalidades"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado, 25 de marzo, Televisa y México entraron en shock después de que se confirmó la noticia del a muerte de Xavier López 'Chabelo', quien con sus más y sus menos logró convertirse en un icono de la televisión en el país, luego de ser el conductor de uno de los programas con mayor duración en transmisión en Televisa y en toda la nación: En familia con Chabelo.

Pero Xavier no estaba solo, ya que junto a él había un gran equipo de producción, entre ellos puede resaltar Jorge Alberto Aguilera, quien era el locutor del show y era el encargado de anunciar los concursos y premios del programa, por lo que contaba con una participación recurrente. Si bien, Aguilera no estuvo desde el inicio del programa, sí pasó cerca de 27 años en él, es decir, acompañóa a Chabelo en más de la mitad de su emisión en el programa.

Como era de esperarse, la noticia de la muerte de Xavier resultó un duro golpe para el señor Aguilera, quien concedió una entrevista en vivo para Foro TV donde declaró: "Me siento con un impacto muy grande, acababa de hablar con él, y lo sentí muy lúcido, muy cordial como siempre, y teníamos la intención de vernos, pero bueno, así ocurre cuando sucede.", el locutor aprovechó la ocasión para enviar un pésame para todos los mexicanos, dado a que 'Chabelo significó mucho en la infancia de prácticamente todo el país.

Jorge Alberto Aguilera y Chabelo en 'En familia con Chabelo'

Al pasar tanto tiempo junto a Xavier López, el señor Aguilera llegó a conocerlo bastante bien, hecho del que hizo gala en la entrevista: "Él era muy estricto y profesional. Don Xavier tenía dos personalidades, don Xavier y Chabelo, y eran dos personas diferentes. Uno era serio, trabajador, el creativo, la gente estricta. Y por otro lado, Chabelo era un niño de 13 años, y tenía chispazos, y todo estaba muy bien estructurado porque él me enseñó a (que) improvisar no se vale, hay que ensayar. Era una persona que su principio máximo era ensayar, ensayar y ensayar horas, para poder sacar adelante la cuestión que se veía en pantalla, sino cómo meter, sentar y sacar a la gente".

A su vez, el señor Aguilera reveló que Xavier López siempre se preocupó porque la gente recibiera sus regalos y se mostró exigente con los patrocinadores: "No había manera de que la gente no se llevara su premio, o que el boleto que sacara de la catafixia, no se llevara su premio. Y si se llevaban una sala, decía (a los patrocinadores): 'Se la llevas a su casa'. Era un profesional, fue para mí una gran aventura poder estar ahí con don Xavier casi 27 años, más de la mitad del programa".

Jorge Alberto Aguilera reveló que el pasado mes de febrero charló con Chabelo con motivo del cumpleaños del anfitrión de televisión, según sus palabras, ambos estaban concordando una cita en la que el locutor le haría una entrevista al famoso, pero esto ya no se pudo dar debido a obvias razones: "Hablé con él el 17 de febrero, nos habíamos quedado de ver para hacerle una entrevista para mi programa y ya no se dio. Yo le doy el pésame a todo México".

