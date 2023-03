Hollywood en show: En juicio, Gwyneth Paltrow culpa a su demandante quien quedó con daño cerebral

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- En 2016, la actriz de Hollywood, Gwyneth Paltrow, acudió a una pista de esquí en el estado de Utah donde protagonizó un accidente, pues en aquel entonces se reveló que había atropellado a un hombre quien actualmente asegura haber quedado con secuelas graves, mismas por las cuales ha demandado a la también empresaria de 50 años a quien le exige una indemnización de 300 mil dólares por daños. Actualmente, ella le echa la culpa al hombre por los hechos.

Luego de haber demandado a la actriz quien además es exesposa del vocalista de Coldplay, Chris Martin, el hombre identificado como Terry Sanderson de 76 años de edad a quien ésta atropelló mientras ambos esquiaban, se dijo es un optometrista jubilado quien ahora afirma haber resultado con daño cerebral permanente además de las costillas rotas que tuvo y por eso, exige que la famosa lo indemnice para poder vivir su vida de una manera más tranquila. Este asunto basta decir, ha llegado hasta la Corte donde la actriz fue llamada a declarar.

Gwyneth Paltrow en juicio.

Durante el proceso de desahogo de pruebas, la protagonista de cintas como Amor Ciego, Shakespeare Enamorado, Grandes Esperanzas o la saga de Iron Man, fue llamada a subir al estrado el pasado viernes 24 de marzo y, delante del jurado, rechazó las afirmaciones de su demandante quien insiste en que que ella lo hará atropellado por negligencia, a lo que ésta insistió en que si lo había embestido era porque en realidad él había tenido la culpa.

"Fui golpeado por el Sr. Sanderson, y él tuvo la culpa", dijo tajante la actriz.

A modo de justificar su postura, Paltrow remarcó que ella se considera una esquiadora intermedia, es decir, cuenta con el conocimiento adecuado para ejecutar el deporte, pero al momento de los hechos, ella pensó que estaba siendo agredida de manera sexual por el optometrista e incluso negó que luego del atropello, se hubiera dado a la fuga como el médico afirma que sucedieron las cosas.

La abogada del demandante cuestionó a la actriz respecto a si era consciente de las reglas que hay en caso de un accidente, las cuales involucran que el esquiador deberá dejar sus datos completos tras un siniestro, algo por lo que ella mencionó con un tono de burla que no conocía tal regla, por lo que de haber estado al tanto, "no me hubiera ido de la escena sin dejar mi información, y mi información quedó".

"Cuando caímos sobre mi rodilla derecha, sentí que me había estirado demasiado y me dolía la espalda. Después de un incidente como ese cuando te sientes herido y violado, desafortunadamente, la adrenalina puede tomar el control y la emoción también", dijo la actriz.

Juicio contra la actriz Gwyneth Paltrow

Con el fin de explicar el motivo por el cual ella pensó que esta siendo agredida sexualmente al momento de los hechos, la actriz remarcó que cuando estaba esquiando, sintió que otro par de esquís trataban de abrirle las piernas; acto seguido, escuchó un gruñido que la asustó, por lo que se alejó rápidamente del lugar y por eso es que remarcó, no había dejado su información como indica la regla.

"Estaba esquiando y dos esquís se interpusieron entre mis esquís, forzando mis piernas a separarse, y luego hubo un cuerpo presionando contra mí. Hubo un gruñido muy extraño. Así que mi cerebro estaba tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo. Pensé, '¿Es esto una broma pesada? ¿Alguien está haciendo algo pervertido? Esto es muy, muy extraño'. Mi mente iba muy, muy rápido y estaba tratando de averiguar qué estaba pasando. Nuestros cuerpos estaban casi en cucharita. Y me alejé rápidamente", dijo.

Kristin VanOrman, como se identificó a la abogada del optometrista que demanda a la actriz, pidió a Gwyneth Paltrow que le ayudara a recrear el accidente; sin embargo, el juez rechazó esta petición dejando el intercambio de preguntas y respuestas entre ambas de una manera irritable. Por tal motivo, la actriz solo dijo de manera brusca que al momento de los hechos, el cliente de la litigante era quien resulta responsable por los hechos. Ato seguido, la abogada del demandante manifestó que la actriz había mentido pese a estar bajo juramento.

Gwyneth Paltrow en ocasiones reía durante su declaración

El instructor de esquí de la actriz, presuntamente dijo en su reporte que Paltrow no pudo haber visto al demandante ya que fue él quien había llegado por detrás, por lo que además se negaba el hecho de que el hombre quedara inconsciente luego del accidente. El juicio que inició de manera oficial el pasado martes 21 de marzo, seguirá durante los siguientes días pero esta es la primera vez que la actriz sube al estrado para declarar.

Fuente: Tribuna