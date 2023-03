Luto en TV Azteca: Filtran macabros últimos momentos de 'Chabelo' antes de morir; 'VLA' lo despide

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este sábado 25 de marzo, el mundo del espectáculo se vistió de luto al confirmarse la muerte de 'Chabelo', un ícono de la televisión mexicana. El conductor y comediante falleció repentinamente a causa de problemas abdominales, a los 88 años de edad. De inmediato, programas de televisión de Televisa y TV Azteca le rindieron homenaje a su trayectoria y le dieron el último adiós.

Con profundo dolor y de luto junto al resto del elenco del matutino Venga la Alegría Fin de Semana, el presentador Kike Mayagoitia declaró en vivo: "Es un momento complicado pues nos llega la información que lamentablemente murió el actor y conductor Xavier López 'Chabelo', quien marcó toda una época en la televisión ya que por décadas acompañó a los mexicanos todos los domingos por la mañana con el programa En familia con Chabelo", dijo.

"Esta noticia siempre duele comunicar, sobre todo de alguien tan querido y que bien decíamos marcó la televisión con todos sus programas de entretenimiento", agregó la conductora Olga Mariana Mafud. Por su parte, Carlos Quirarte mencionó: "Precursor del entretenimiento y programas que se dedican a dar alegría a toda la gente allá en casita", comentó. "Es una noticia histórica. 'Chabelo' formó parte de la vida, de la infancia de muchas generaciones... 48 años al aire su programa de TV, todos los domingos levantando a las familias mexicanas".

El conductor falleció la mañana de este sábado 25 de marzo a los 88 años de edad víctima de complicaciones abdominales, según informó su familia a través de un comunicado. El actor, quien tuvo al aire su programa En familia con Chabelo en Televisa durante décadas, desató rumores sobre su estado de salud desde hace tiempo pues se reportó que tuvo cáncer (el cual superó), luego demencia senil e incluso alzheimer, sin embargo, ninguno de estos motivos fue su causa de muerte.

El presentador fue dado por muerto varias veces e incluso llovían memes porque usuarios aseguraban que era "inmortal". Famosos como la productora Carla Estrada y Jorge Ortiz de Pinedo se despidieron de él en el matutino y mandaron sentidos mensajes, ademas de dar el pésame públicamente. "Es un ícono de la comicidad y ha trascendido los escenarios; se ha convertido en uno de los personajes más famosos de México, la tristeza es enorme", dijo su amigo y colega Ortiz de Pinedo.

"Estaba malito, estaba internado pero uno nunca se imagina", reveló sobre sus últimos momentos. Estrada, quien tuvo una amistad de 18 años con él, no quiso afirmar o desmentir que 'Chabelo' haya estado hospitalizado como señaló Ortiz de Pinedo, afirmando que no estaba al tanto. "Es un dolor muy fuerte, ya está en el cielo con mi mami y con mi papi. Me quedo con el amor que me dio y me quedo con las sonrisas", finalizó la productora entre lágrimas.

Fuente: Tribuna