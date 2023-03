Poncho De Nigris y René Franco protagonizan tremendo zafarrancho en redes sociales: "Te vale ver..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presentador de televisión, René Franco, y el influencer, Poncho De Nigris, protagonizaron tremendo zafarrancho a través de sus respectivas cuentas de Twitter, desde mediados de esta semana. Lo que provocó que algunas personas comenzaran a tomar partido por alguno de los dos famosos, ¿quieres saber qué fue lo que desató este pleito entre las celebridades? Entonces no dejes de leer.

Como algunos sabrán, el exparticipante de Big Brother, Poncho De Nigris recién fue confirmado como uno de los concursantes que aparecerá en la siguiente edición de MasterChef Celebrity, reality show de TV Azteca. Una de las labores de los competidores es promocionar el programa a través de sus respectivas redes sociales, de esta manera hacen que sus seguidores comiencen a apoyarlos ni bien da inicio la transmisión.

Es bajo este contexto que el pasado jueves, 23 de marzo, el conductor regiomontano publicó un tuit en el que presumía que sorprendería a sus fans, a quienes les preguntó sobre qué alimento les gustaría que cocinara: "Nos vemos en 'MasterChefMx' esta temporada, ¿Qué quieren que les cocine? Se van a sorprender. Por Azteca UNO"; sin embargo, nadie se esperaba que René Franco, quien es famoso por ser el presentador de late show Es de noche y ya llegué, respondió de manera negativa: "La neta, no."

Esto provocó que uno de los seguidores de Poncho De Nigris cuestionara directamente al influencer, a quien cuestionó sobre lo que le había hecho a Franco como para que éste reaccionara de dicha manera, a lo que René respondió: "No me hizo nada, pero no pienso invertir tiempo en sus cocinadas". Para la madrugada del viernes, 24 del mismo mes, la estrella de Multimedios reaccionó de manera agresiva a las declaraciones del locutor.

Nos vale ver... lo que opine René Franco. Ya no me acordaba de su existencia, ¿sigue trabajando? ¿Dónde sale?

Aunque cualquiera creería que las cosas se quedarían aquí, la realidad es que esto no fue así, ya que René Franco le respondió a De Nigris de manera irónica: "Qué agresividad mi Poncho. Tú preguntaste qué nos cocinabas y la neta no se me antoja que me cocines nada. Ni verte, ni nada. Échale la culpa a Elon Musk, que nos hace ver cosas irrelevantes en Twitter. No se enoje", concluyó con una serie de emojis riendo.

Ante esto, uno de los seguidores de René Franco lo encaró no solo por el comentario hacía Poncho, sino por el comportamiento que el conductor había tenido con sectores como la gente no binaria, como con la cantante Flor Amargo: "Porqué tu haces comentarios pasivo agresivos y esperas que la gente te conteste amable, ir a terapia es lo que te vendría bien", mientras que otra persona declaró: "Te encanta jod... gente, pero no seas tú el 'agredido', porque andas llorando por los rincones".

