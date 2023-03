Tras sufrir un accidente de automóvil, actor reaparece irreconocible y da sus primeras declaraciones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Dick Van Dyke es un actor de cine y televisión estadounidense, quien sorprende dado a que sus 97 años continúa laborando en la industria de la farándula. Es recordado por sus actuaciones estelares en los filmes Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang, y en los programas de televisión The Dick Van Dyke Show y Diagnóstico: Asesinato. Además de actor, es cantante, bailarín, comediante y escritor. Ha ganado varios premios Emmy y un premio SAG a la trayectoria profesional.

A comienzos de este mes, el nombre de la celebridad llenó los titulares de los medios de comunicación estadounidenses debido a un choque automovilístico. De acuerdo con algunos informes la estrella de cine perdió el control de su vehículo Lexus debido a que la calle estaba mojada por la lluvia y chocó contra una puerta. El actor resultó con heridas leves y se negó a ir al hospital. La policía le pidió que hiciera un nuevo examen de conducir por su avanzada edad .

Recién el pasado viernes, 24 de diciembre, el actor dio sus primeras declaraciones y se mostró junto a su esposa, de 51 años, Arlene Silver, en exclusiva para el medio Daily Mail, a quienes les respondió una entrevista. El famoso aseguró que ya se encuentra mucho mejor del accidente, aunque también confirmó aún padece secuelas: "Estoy bien, solo me duele el cuerpo", relató la estrella de cine, quien se dejó ver sumamente animado.

Dick Van Dyke en 'Mary Poppins'

Como algunos sabrán, Dick salió del accidente con algunas heridas leves, principalmente en la zona de la barbilla, donde aún luce una pequeña herida. Van Dyke declaró: "Las bolsas de aire no se desplegaron, así que tuve un golpe en la cara justo en el volante y me hizo un poco más tonto", comentó entre risas. Luego de ello bromeó con el tema de que, aunque él estaba bien, el resto de sus amigos habían muerto ya.

Dicha entrevista podría alegrar a sus miles de fans, esto es debido a que, en el momento en el que ocurrió el accidente, algunos medios de comunicación informaron que el famoso había sido captado con la nariz y la boca sangrando, por lo que se estimó que el histrión pudo haber sufrido una conmoción cerebral, aunque afortunadamente esto no ocurrió de dicha manera y se encuentra sano y salvo.

Este no es el primer accidente que sufre Van Dyke, quien en 2013 se salvó de un incendio en su coche Jaguar mientras circulaba por una autopista de Los Ángeles, siniestro en el que de nueva cuenta no sufrió graves daño, aunque resulta curioso que ocurrió exactamente 10 años atrás . El actor ha tenido una larga y exitosa carrera en el cine, el teatro y la televisión, y recientemente participó en el programa "The Masked Singer" ocultando su identidad.

Fuentes: Tribuna